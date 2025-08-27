KB캐피탈, 서울보증과 화물차주 지원 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

운송료 매출채권 기반 비대면 선정산 서비스

"차주 유동성 확보, 사업 안정화 지원"

KB캐피탈은 SGI서울보증과 화물 운송료 선정산 금융 서비스 사업 업무 협약을 서울 서초구 서초동 KB캐피탈 본사에서 26일 체결했다고 27일 밝혔다.

빈중일 KB캐피탈 대표(오른쪽)와 조영록 SGI서울보증 영업부문장이 26일 서울 서초구 서초동 KB캐피탈 본사에서 업무협약을 체결한 뒤 기념 사진을 촬영하고 있다. KB캐피탈

AD

KB캐피탈은 그간 화물운송 차주를 대상으로 상용차 구입자금 저금리 대출과 일정 기간 이자만 갚는 원금상환유예 금융 프로그램 등을 제공해왔다. 이번 협약을 통해 차주들의 실질적인 유동성 지원을 확대할 방침이다.

선정산 상품은 화물 차주가 운송을 마치면 운송 대금을 KB캐피탈이 먼저 지급하고 운송사로부터 추후 상환 받는 금융 서비스다.

KB캐피탈에 따르면 화물 차주는 운송 후 운송료를 실제로 받기까지 평균 45일 걸린다.

이에 운송료 매출채권을 기반으로 선정산 금융 서비스를 기획했다고 회사 측은 설명했다. 서울보증과 함께 매출채권 팩토링을 지원해 화물 차주의 현금 흐름 개선에 기여한다는 방침이다.

선정산 서비스는 신청부터 대금 지급까지 전 과정을 화물 차주 전용 비대면 채널로 진행한다. 운송업 종사자들은 시간과 장소에 구애받지 않고 이용할 수 있다.

KB캐피탈은 선정산 서비스 지원을 통해 화물 차주 금융 접근성을 높일 계획이다.





AD

빈중일 KB캐피탈 대표이사는 "선정산 서비스로 화물 차주들의 자금 부담을 덜고 안정적 운송 환경을 지원할 것"이라며 "서울보증과의 업무 협약을 바탕으로 금융 사각지대에 놓인 화물 운송 업계에 실질적 도움을 제공하는 포용금융을 확대해 나가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>