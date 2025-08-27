킴스클럽, '살아있는' 서해안 활꽃게 100g당 990원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

당일 조업해 MD가 직접 선별

이랜드리테일 통합 멤버십 '이멤버' 고객 대상

이랜드리테일의 마트 부문 브랜드 킴스클럽이 제철을 맞은 살아있는 '서해안 햇 활꽃게'를 100g당 990원에 선보인다고 27일 밝혔다. 킴스클럽은 선단 직거래 방식으로 안정적인 물량을 확보해 고객들이 매장에서 합리적인 가격에 꽃게르 구매할 수 있도록 했다.

킴스클럽 강남점에서 고객이 서해안 햇 활꽃게를 고르고 있는 모습. 이랜드 리테일 제공.

활꽃게는 냉동이나 가공 처리된 상품이 아닌, 갓 잡아 올린 꽃게를 말한다. 산지에 상주하는 MD가 상품을 엄선해 고객에게 제공하는 것이 특징이다.

100% 톱밥 포장 방식으로 꽃게가 모래톱과 비슷한 환경에서 숨을 쉬며 이동할 수 있도록 해, 살아있는 상태로 매장까지 공급 가능해 신선도 유지에 탁월하다.

조업 직후 상품을 바로 포장·출고할 수 있도록 기존 1곳에 불과했던 산지 패킹장을 3곳으로 확대했으며, 산지 또한 지난해까지 충남 태안 신진도와 전북 부안 격포 중심에서 올해는 전남 진도까지 넓혀 다양한 수역의 활꽃게를 안정적으로 확보했다.

킴스클럽은 올해 서해안 햇 활꽃게 물량을 10월 말까지 전년 대비 두 배 규모로 확대해 공급할 계획이다.

킴스클럽 관계자는 "고객 조사 결과 활꽃게가 빙장 꽃게(얼음에 저장한 꽃게)보다 선호도가 월등히 높아 전량 활꽃게로 준비했다"며 "선단 직거래 방식을 통해 고객들이 더욱 신선한 서해안 햇 활꽃게를 합리적인 가격에 만나실 수 있도록 했다"고 말했다.





한편, 서해안 햇 활꽃게는 전국 킴스클럽 매장에서 이달 27일부터 다음달 12일까지 매주 수요일부터 금요일, 이랜드리테일 통합 멤버십 '이멤버' 고객에 한해 해당 가격으로 만나볼 수 있다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

