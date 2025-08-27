멜라니아, 美전역 'AI 챌린지' 홍보…"미국이 세계 선도해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프 "멜라니아, 매우 열심히 노력"

도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사가 미 전역의 학생과 교육자들을 대상으로 하는 '인공지능(AI) 챌린지' 홍보에 나섰다.

멜라니아 트럼프 여사. 로이터연합뉴스

멜라니아 여사는 26일(현지시간) 백악관 홈페이지를 통해 "AI 챌린지는 다음 세대가 중요한 신기술에 대한 기본적 이해를 갖추게 하는 첫걸음이 될 것"이라고 밝혔다.

멜라니아 여사는 자신이 직접 오디오북을 만들며 체험한 AI 기술에 대한 소회를 전하며 AI 기술의 잠재력과 내재된 위험성을 함께 언급했다. 그는 "불과 몇 년 안에 AI는 우리 산업의 모든 분야를 움직이는 원동력이 될 것"이라며 "미국이 세계를 선도하는 것이 중요하다"고 강조했다.

'AI 챌린지'는 지역사회에 존재하는 실제 문제들을 AI 기반 솔루션으로 풀어내는 것이 주요 도전 과제다. 참여 대상은 유치반(Kindergarten, 초등학교 입학 전 1년 과정)부터 12학년(고등학교 3학년)까지의 학생과 교사들이다. 백악관 과학기술정책실(OSTP)의 마이클 크라치오스 실장은 "AI는 다음 세대가 살아갈 시대의 핵심 기술"이라며 "미국 청소년들이 지금부터 AI와 함께 문제를 해결하고 협업하는 경험을 쌓도록 하려는 것"이라고 설명했다.





트럼프 대통령은 이날 국무회의에서 'AI 챌린지'에 대해 언급하며 "멜라니아 여사가 이것을 위해 매우 열심히 노력했다"며 "그가 마음먹으면 누구도 (그녀보다) 더 잘할 수 없다"고 말했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

