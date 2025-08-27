장기조직기증원-서울의료원, 기증활성화 업무 협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

왼쪽부터 서울의료원 이현석 원장, 한국장기조직기증원 이삼열 원장이 21일 서울의료원에서 협약식을 갖고 기념촬영하고 있다. 장기조직기증원

한국장기조직기증원(원장 이삼열)과 서울특별시 서울의료원(원장 이현석)은 최근 장기·인체조직기증 활성화와 장기이식 의료 분야 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

두 기관은 ▲뇌사추정자 및 인체조직기증의 적극적인 발굴과 신속한 연락 체계 구축 ▲뇌사추정자 통보 자동화 체계 구축 ▲ 기증 동의 증가를 위한 연계 조사 참여 등 기증 활성화를 위하여 적극적으로 협력할 계획이다.

두 기관은 2013년 뇌사장기기증자 관리 업무 협약을 체결했으며, 올해 3건의 뇌사 장기기증을 진행했다. 서울의료원은 1911년 우리나라 최초 공공병원인 순화병원을 효시로, 시립강남병원을 거쳐 2006년 서울특별시 서울의료원으로 자리 잡아 현재에 이르러 100년 넘게 우리나라 공공의료의 중추적인 역할을 수행하고 있다.

서울의료원 이현석 원장은 "생명을 살리는 장기기증과 이식은 현대 의료에서 가장 숭고한 나눔의 실천"이라며 "이번 협약을 통해 장기 및 인체조직기증 활성화와 장기이식 의료기술 발전에 크게 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





한국장기조직기증원 이삼열 원장은 "이번 업무 협약을 계기로 서울의료원이 기증활성화에 함께 노력해 주길 희망한다"면서 "양 기관이 상호 협력하여 기증활성화 뿐만 아니라 지역민과 국민건강에 도움이 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

