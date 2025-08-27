기아대책, 소통 전문가들과 '함께양육 시즌3' 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

희망친구 기아대책이 26일 서울 용산구 로얄파크컨벤션에서 전국 아동양육시설 및 그룹홈 종사자들을 위한 양육코칭 ‘함께양육 시즌3’를 진행하는 모습. 기아대책

AD

희망친구 기아대책(회장 최창남)은 26일 서울 용산구 로얄파크컨벤션에서 리플러스인간연구소 박재연 소장, 한국부모교육연구소 서유지 소장과 함께 전국 보육원 및 그룹홈 종사자 200여 명을 대상으로 양육코칭 프로그램 '함께양육 시즌3'를 진행했다고 밝혔다.

'함께양육'은 "양육자의 행복이 곧 아이의 행복"이라는 취지 아래, 양육시설 내 종사자들의 고민과 정서적 부담을 나누고 회복을 돕기 위해 기아대책이 지난 2023년부터 이어온 프로그램이다.

'함께양육 시즌3'는 양육자에게 실질적이고 지속가능한 자기 돌봄과 관계 회복의 방법을 제시하는 데 초점을 맞췄다. 관계심리 전문가인 리플러스인간연구소 박재연 소장이 강연자로 나선 '고민우체통' 세션에서는 종사자들이 현장에서 마주하는 돌봄의 어려움을 중심으로, 아이들과의 건강한 관계 형성, 존중에 기반한 대화법, 양육 태도 개선 방안 등 실질적인 해법을 제시하고 건강한 돌봄 환경을 구축하는 방법을 모색했다.

현장 종사자들의 어려움을 함께 나누고자 청운보육원 김소현 사무국장이 직접 참석해 실제 경험담을 전하며 깊은 공감을 이끌어냈다. 이어 한국부모교육연구소 서유지 소장은 '나를 돌보는 시간'을 주제로 번아웃 예방과 자기 돌봄 실천을 위한 구체적인 방법을 소개했다.

현장에서는 아이들과 함께 활용할 수 있는 '함께양육 키트'도 배포됐다. 키트에는 양육태도 자가진단 테스트, 일상 대화 질문지, 감정카드, 자기 돌봄 활동지 등 실천 자료가 담겨 있어 가정과 시설 현장에서 바로 적용할 수 있으며, 아이와의 관계 회복과 소통을 돕는다. 또 자립준비청년 연주자들로 구성된 UIM콰르텟이 클래식 공연을 선보이며 양육자들에게 위로와 치유의 시간을 제공했다.

장소영 희망친구 기아대책 국내사업본부장은 "양육자는 아이들의 일상과 성장을 지탱하는 존재이지만 정작 자신의 감정을 돌볼 여유가 없는 것이 현실"이라며 "앞으로도 '함께양육' 프로그램을 지속 전개해 양육자들이 지친 마음을 회복하고, 아동과 양육자 모두 행복한 환경을 만들어갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





AD

기아대책은 이번 양육코칭 '함께양육 시즌3'에 참여한 기관을 대상으로 '함께양육, 7Days 실천 공모전'을 내달 26일까지 진행한다. 시상을 통해 수상 기관에게는 상장과 함께 간식비를 제공할 예정이다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>