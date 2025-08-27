연기금투자풀 첫 벤처투자…모태펀드와 400억 'LP 첫걸음 펀드'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2001년 연기금투자풀 출범 이후 첫 출자

각 200억 출자해 'LP 첫걸음 모펀드' 조성

회수시장 활성화 및 민관 자금 유입 확대 기대

중소벤처기업부는 27일 'LP 첫걸음 펀드'에 모태펀드와 연기금투자풀(무역보험기금)이 공동으로 400억원을 출자한다고 밝혔다.

'LP 첫걸음 펀드'는 벤처투자조합 출자 경험이 없는 연기금, 금융사 등 기관 투자자의 벤처투자 참여를 유도하기 위해 올해 신설한 펀드로, 모태펀드가 우선손실충당, 초과수익이전, 지분매입권 등 강화된 인센티브를 제공하고 투자 분야를 최초 출자자가 자유롭게 설정하는 것이 특징이다.

이러한 이점을 토대로 여유자산의 일부를 연기금투자풀을 통해 운용 중인 무역보험기금이 처음으로 벤처펀드 출자에 나섰다. 연기금투자풀 제도가 연기금 여유자산을 효율적으로 통합 운용하기 위해 2001년에 도입된 이후 최초로 이뤄지는 벤처투자다.

무역보험기금이 200억원, 모태펀드가 200억원을 출자해 모펀드를 조성했으며, 이번 출자사업을 통해 570억원 규모 자펀드 운용사를 선정할 계획이다. 자펀드는 최초 출자자인 무역보험기금의 투자 수요를 반영해 '세컨더리' 분야에 중점 투자할 계획으로, 회수시장 활성화에 기여할 것으로 기대된다.





한성숙 중기부 장관은 "모태펀드는 주로 공공성이 높은 분야에 투자했음에도 불구하고 최근 5년간 10% 이상의 안정적인 이익을 거뒀고, 이는 연기금 등 여유자금이 안정적으로 수익을 올릴 수 있는 유용한 수단임을 입증하는 것"이라며 "이번 'LP 첫걸음 펀드'를 통해 연기금투자풀이 생산적 금융으로 전환하는 포문이 열린 만큼, 보다 많은 민·관 여유자금이 벤처투자 시장으로 유입될 수 있도록 모태펀드가 '벤처투자 플랫폼'으로서의 역할을 강화해나가겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

