중기부 "AI 도입해 매출 오른 중기·소상공인 모집합니다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9월18일까지 접수

대상 1·최우수상 3·우수상 6개 선정

중소벤처기업부가 인공지능(AI) 기술을 성공적으로 도입해 경영성과를 낸 중소기업을 모집한다.

AD

27일 중기부는 '2025년 중소기업 AI 전환 우수사례 공모전' 참가 기업을 모집한다고 밝혔다. AI 기술을 도입해 우수한 경영성과를 낸 중소기업과 소상공인의 사례를 발굴해 AI 전환을 유도하기 위함이다.

희망 기업은 13개 지방중소벤처기업청의 관할구역을 확인한 후 해당 지방청 담당자 이메일로 공모신청서, 신청자격 자가진단, 우수사례, 서약서, 증빙자료 등을 보내면 된다. 지원 기간은 오는 9월18일까지다.

예선전은 서류 심사로 1급 지방청은 3개 기업, 2급 지방청에서는 2개 기업을 본선에 추천한다. 본선 심사에서는 발표 평가를 통해 대상 1개, 최우수상 3개, 우수상 6개 기업을 최종 선정하게 된다. 이후 11월 중 시상식 및 우수사례 발표를 진행할 예정이다.

선정된 기업은 수상 이외에도 중기부 R&D 지원사업에 참여 시 가점을 부여할 예정이다. 또 우수사례집에 수록돼 AI 도입을 망설이거나 주저하는 기업에 벤치마킹 기회를 제공할 수 있다.





AD

한성숙 장관은 "이번 AI 전환 우수사례 공모전을 통해 많은 중소기업과 소상공인들의 AI 도입에 대한 인식이 개선되고 생산성 향상과 매출액 증대 등의 구체적인 성과를 얻길 기대한다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>