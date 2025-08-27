경기도주식회사, 도내 中企 물품 온라인 판매…상반기 80억 거래액 기록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도내 중소기업 400여 개 사 온라인 판매·광고 지원

11번가·롯데온 등 대형 유통플랫폼 통한 기획전 인기

경기도주식회사가 중소기업을 위한 마케팅지원사업 가운데 하나로 추진 중인 온라인 채널 판로 지원을 통해 7월 말 기준 약 80억원의 거래액을 기록했다고 27일 밝혔다.

2025 마케팅지원사업은 시장 진출 지원과 상품 판로 지원 두 가지로 구성된 중소기업 맞춤형 지원책이다. 이중 온라인 채널 판로지원은 ▲통합기획전(기획전, 상시 판매관, 단독딜 등) ▲상품광고 지원(기업당 최대 300만원 한도 내 할인쿠폰 및 온라인 광고 지원) 2가지로 구성됐고 올해 도내 중소기업 400개 사(社)를 모집해 지원 중이다.

특히 플랫폼과의 제휴를 통해 다양한 할인을 제공하는 기획전 및 상품전 등을 통해 약 400개의 도내 중소기업의 상품이 판매되고 있다. 올해는 대형 온라인 유통 플랫폼 11번가, 롯데온, SK스토아, 삼성웰스토리 등에 상품을 입점시켜 성과를 거두고 있다.

경기도주식회사는 9월 10일까지 해당 지원사업에 참여할 도내 중소기업 100여 개 사(社)도 경기도주식회사 누리집을 통해 추가 모집할 계획이다.





이재준 경기도주식회사 대표이사는 "경기도주식회사는 급변하는 온라인 판매 시장의 흐름에 맞춰 도내 중소기업 제품의 경쟁력을 확보하기 위해 최선을 다해 판로 개척과 효율적 광고 등을 돕고 있다"며 "올해 말까지 더욱 빼어난 성과를 통해 경기도 기업들의 성장을 돕겠다"고 말했다.





