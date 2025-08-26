진도군, '찾아가는 군민 소통 사랑방' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주민 목소리 직접 청취

삶의 질·정책 신뢰성 제고 기대

진도군은 주민들의 고충과 의견을 현장에서 직접 듣고 이를 행정에 반영하기 위한 '찾아가는 군민 소통 사랑방' 운영을 시작했다. 진도군 제공

전남 진도군은 주민들의 고충과 의견을 현장에서 직접 듣고 이를 행정에 반영하기 위한 '찾아가는 군민 소통 사랑방' 운영을 시작했다고 26일 밝혔다.

군은 전날부터 진도읍 두정·용두·남동·신흥·수유 마을을 방문해 주민들이 겪고 있는 다양한 문제를 논의하고 의견을 청취하는 시간을 가졌다.

이번 행사는 군민이 체감할 수 있는 맞춤형 행정 서비스를 제공하기 위해 기획됐으며, 앞으로도 정기적으로 마을을 직접 찾아가는 방식으로 운영될 예정이다.

군은 이 같은 소통 창구를 통해 주민들의 목소리를 귀담아듣고 정책에 반영, 군민 삶의 질 향상과 정책 신뢰성 강화에 힘쓸 계획이다.

김희수 군수는 "군민 목소리를 가까이서 듣고 이를 행정에 적극 반영, 보다 효율적이고 체감도 높은 서비스를 제공하겠다"며 "군민과의 신뢰를 쌓아가는 행정을 펼치겠다"고 강조했다.





한편, 군은 이번 간담회를 통해 수렴한 주민 의견을 각 부서의 정책에 반영하는 방안을 검토 중이며, 이를 지역사회 발전의 발판으로 삼을 방침이다.





