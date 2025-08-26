더불어민주당 세종시당, 시민참여 대변인단 '공개 모집'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'소통 크루' 출범 예고

더불어민주당 세종시당(위원장 강준현)은 내년 지방선거를 앞두고 시민과의 소통을 한층 강화하기 위해 '대변인단'을 공개 모집한다고 26일 밝혔다.

모집 기간은 내달 2일까지로, 민주당 세종시당 권리당원이라면 누구나 응모할 수 있다. 선발된 대변인단은 시당의 새로운 소통 파트너로서 시민 눈높이에 맞춘 메시지를 전하고, 생활 정치의 언어로 현안을 풀어내는 역할을 맡게 된다.

특히 특정 정치인이나 일부 집단에 국한하지 않고 시민 참여의 장으로 개방한 첫 시도라는 점에서 의미가 크다는 평가다. 정치 엘리트주의를 넘어, 생활 속에서 정치가 살아 숨 쉬도록 하겠다는 강한 의지로 읽힌다.





박범종 수석대변인은 "대변인단을 보다 체계적으로 운영하고, 다가올 지방선거 국면에서 시민과 더욱 가까이 호흡하는 정당으로 거듭나겠다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

