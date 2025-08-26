주광덕 남양주시장, '쉼, 힐링 가족캠프' 동행…돌봄 지원 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기장애인부모연대 남양주시지회 주최

장애인 가족 삶의 질 향상을 위한 지원 약속

주광덕 남양주시장이 지난 25일 가평군 캠핑장에서 (사)경기장애인부모연대 남양주시지회(회장 김희중)가 주최한 '쉼, 힐링 가족캠프'에 방문해 발달장애 가족의 돌봄 지원을 강화하겠다고 26일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 25일 가평군 캠핑장에서 (사)경기장애인부모연대 남양주시지회가 주최한 '쉼, 힐링 가족캠프'에 방문해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 캠프는 발달장애 자녀를 돌보며 사회적 제약과 심리적·신체적 피로를 겪는 가족들에게 휴식과 재충전의 기회를 제공하고, 회원 간 소통을 촉진하기 위해 마련됐다. 행사는 시 예산을 지원받아 24일부터 26일까지 1기와 2기로 나눠 1박씩 진행됐으며, 남양주시장애인체육회에서도 후원금과 후원물품을 전달했다.

캠프에는 정회원 50가족, 155명이 참여해 △수영장 물놀이 △핀란드식 사우나 △숲길 산책 △가족별 바비큐 저녁 식사 등 다양한 프로그램을 통해 일상에서 벗어나 자연 속에서 휴식을 즐겼다. 전통 음식 만들기 체험 부스도 함께 운영돼 참가자들에게 특별한 경험을 제공했다.

또한 저녁 시간에는 전문 MC가 진행한 레크리에이션과 장기자랑, 행운권 추첨 등이 이어졌으며, 특히 2기 저녁에는 주광덕 시장이 현장을 방문해 참가자들과 함께 어울리며 큰 호응을 얻었다.

이번 행사를 준비한 김희중 회장은 "돌봄으로 지친 부모와 가족들이 이번 캠프에서 마음껏 웃고 쉬는 모습을 보니 큰 보람을 느낀다"며 "앞으로도 우리 가족들이 서로 의지하며 따뜻한 공동체로 성장해 갈 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

주광덕 시장은 "이번 캠프에 함께해 저녁 식사를 하며 많은 이야기를 나누고 들을 수 있어서 매우 뜻 깊었다"며 "이번 시간을 통해 잠시라도 돌봄의 무게를 내려놓으셨길 바라며, 앞으로도 시는 장애인 가족의 삶의 질 향상을 위해 다양한 프로그램과 지원 정책을 마련해 나가는 든든한 동반자로 함께하겠다"고 말했다.





한편, (사)경기장애인부모연대 남양주시지회는 213명의 회원으로 이루어져 있으며 △발달장애인가족 힐링캠프 △발달장애인 요양보호사 보조사업 △장애인복지일자리 직무지도원 파견 △발달장애인 특화형 체험홈 등 다양한 영역에서 발달 장애인의 복지증진에 앞장서고 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

