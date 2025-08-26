대전테크노파크, '대전 원자력산업 기업 역량강화' 세미나 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 원자력 동향 공유·기업 협력으로 미래 전략 모색

AD

소형모듈원전(SMR) 등 미래 유망산업과 글로벌 원자력 에너지 시장동향을 공유하고 지역 기업들의 경쟁력 강화를 지원하기 위한 세미나가 대전에서 열렸다.

대전테크노파크(원장 김우연, 이하 대전TP)가 26일 오후 D-유니콘라운지에서 지역 원자력산업 기업 관계자들을 대상으로 대전 원자력산업 기업 역량 강화 세미나를 개최했다.

대전 원자력산업 지원기업 임직원 등 50여 명이 참석한 가운데 열린 세미나는 '글로벌 원자력 에너지 시장동향 및 소형모듈원전(SMR) 시장 전망'을 주제로 한국과학기술원(KAIST) 이정익 원자력 및 양자공학과 교수의 특강과 'AI 시대의 미래, 기회와 도전에 대한 국가독성과학연구소 신현길 박사의 강연이 진행됐다.

참가자들은 강연과 사례 발표를 통해 최신 글로벌 원자력 기술 트렌드와 SMR 시장 전망을 확인하고, AI와 연계한 미래 산업 기회와 도전 과제에 대한 인사이트를 얻었다.

이어진 지역 기업 소개와 기술 교류 네트워크 세션에서는 참석 기업들이 실무적 경험과 기술 정보를 공유하고, 향후 협력 가능성을 모색하는 실질적 비즈니스 교류가 이루어졌다.

앞서 대전시는 정부의 원자력산업 육성 정책에 발맞춰 올해도 대전 TP를 통해 6억 원의 예산을 투입해 시제품 제작, 공정개선, 국내외 마케팅, 기술 닥터 등 총 16개 과제를 지원하며 지역 원자력산업 육성에 집중하고 있다.





AD

김우연 대전 TP 원장은 "대전이 원자력산업 중심도시로 도약할 수 있도록 지역 원자력 기업들과 긴밀히 소통하고 협력을 더욱 강화해 나갈 것"이라며 "원자력산업 육성을 위한 기업 지원에 더욱 박차를 가하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>