메디랩코리아, ‘핵심 상권’ 신세계 강남점에 신규 브랜드 ‘js가든 델리’ 론칭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

㈜메디랩코리아가 서울의 대형 유통상권인 신세계백화점 강남점에 신규 브랜드 'js가든 델리'를 오픈한다고 26일 밝혔다. 'js가든 델리'는 국내 NO.1 중식 파인 다이닝 'js가든'을 일상 속에서 만날 수 있도록 설계한 델리 브랜드로, 프리미엄 중식의 일상화를 목표로 강남권 고객들에게 첫선을 보인다.

새로운 브랜드들을 입점시키며 리뉴얼 오픈한 신세계 백화점 강남점의 델리관(지하 1층)에 입점한 js가든 델리는 백화점 방문 고객을 대상으로 프리미엄 중식을 제공한다. 대표 델리 메뉴로는 국내산 전복에 바질의 향을 더한 바질전복과 튀긴 중새우에 피스타치오 크림소스를 입힌 피스타치오 크림새우, 오랜 시간 부드럽게 쪄낸 삼겹살에 오향소스로 맛을 낸 미니동파육 등이 준비되어 있다. 여기에 js가든의 맛을 그대로 담은 마파두부, 게살 볶음밥, 어향가지새우, 류산슬 등도 만날 수 있다.

해당 매장에서는 포장 델리 메뉴 외에도 주문 즉시 실시간 조리하여 제공되는 라이브 메뉴도 제공한다. 짬뽕, 올리브유 간짜장, 꿔바로우, 차돌짬뽕 총 4가지 메뉴를 델리관 내에 준비된 좌석에서 자유롭게 즐길 수 있다.





AD

㈜메디랩코리아 외식사업부 정윤혜 팀장은 "서울의 핵심 상권 중 하나인 신세계 백화점 강남점은 프리미엄 중식의 대중화를 지향하는 'js가든 델리'의 첫 매장을 오픈하기에 적합한 장소라고 생각한다"라며 "프리미엄 고객층을 대상으로 백화점과 브랜드의 강점을 결합해 고객 니즈를 충족시키는 시너지 효과를 낼 수 있을 것"이라고 전했다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>