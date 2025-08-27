주도주 부재에 '갈팡질팡'…코스피 횡보장 탈출은 언제쯤

이달 들어 개인·외인·기관 모두 '팔자'

'조방원' 주도주 지위 이탈에 테마주 고개

한미 정상회담이라는 대형 이벤트를 소화한 코스피가 3200선 탈환 하루 만에 반락하면서 시장의 우려를 자아내고 있다. 지수를 견인할 매수 주체와 주도주가 불분명한 가운데 순환매 장세의 장기화를 대비해야 한다는 분석이 나온다.

27일 한국거래소에 따르면 코스피는 전날 0.95% 하락한 3179.36에 장을 마감했다. 개인이 8473억원어치를 사들이며 5거래일 만에 순매수로 전환했지만, 외국인과 기관이 각각 6845억원, 2642억원을 팔아치우며 지수를 짓눌렀다. 지난 25일 3200선을 회복한 지 하루 만에 상승분을 반납한 셈이다. 개인, 외국인, 기관 모두 이달 들어 각각 1194억원, 1조155억원, 6025억원을 순매도하며 한뜻으로 '셀 코리아' 외치고 있다.

시장의 기대를 모았던 한미 정상회담이 긍정적인 분위기로 마무리됐지만 지수 상승 동력으로 이어지진 못한 모습이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 '마스가(MASGA·미국의 조선업을 다시 위대하게)' 프로젝트를 거론하며 국내 조선업계에 또 한 번 러브콜을 보냈음에도 조선 업종은 이를 재료 소멸로 받아들이며 3% 넘게 빠졌다. KS인더스트리(-10.02%), 한화오션(-6.18%)의 하락세가 두드러졌다. HD현대는 이날 한미 조선산업 공동 투자 프로그램 조성을 위한 양해각서(MOU)를 체결하며 '마스가 1호 협약' 타이틀을 달았음에도 오름폭이 1%대에 그쳤다.

이처럼 2분기 가파른 상승 곡선을 그려온 '조방원(조선·방위산업·원전주)'이 기존 주도주 지위를 내려놓으면서 단발성 뉴스에 급등락을 반복하는 테마주들이 다시 고개를 드는 분위기다. 이날 시장에선 트럼프 대통령이 정상회담에서 이재명 대통령이 서명에 사용한 펜에 관심을 보이고 이를 선물받았다는 소식에 모나미가 상한가에 입성하기도 했다. 해당 펜은 국내 수제 만년필 제작업체 제나일의 제품이지만 시판 중인 모나미 네임펜의 펜심을 가공해 만든 것으로 알려졌다.

다만 한미 정상회담이 단기 주가 재료에서 끝나는 것이 아닌, 중장기 추세 상승의 원동력이 될 것이란 분석도 나온다. 엄경아 신영증권 연구원은 "정상회담에서 즉각적인 대형 수주나 투자 발표는 없었지만, 미국 조선업 재건이 단기간 내 어려운 만큼 한국 조선업체들의 전략적 역할은 더 커질 수밖에 없다는 점이 확인됐다"며 "트럼프 대통령 역시 방한 의사를 밝힌 만큼 조선업과 관련해 구체적인 논의 시점이 뒤로 미뤄졌을 뿐, 없어진 게 아니다"고 설명했다.





코스피가 3200선 전후로 매물 소화 국면을 맞이했으나, 이는 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준) 부담을 덜어내며 '2차 상승'을 준비하는 과정으로 봐야 한다는 시각도 있다. 이경민 대신증권 연구원은 "2분기 실적 시즌을 통해 기대와 현실 간의 괴리 조정과 업종·종목별 순환매가 전개되면서 과열이 해소 중"이라며 실적 대비 저평가주와 건강관리, 소프트웨어, 철강, 비철목재, 소매(유통), 호텔·레저, 은행, 증권 등 낙폭 과대 업종에 주목할 것을 권고했다.





