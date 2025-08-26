광주 북구 통합돌봄, 전국 지자체 벤치마킹 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 북구 통합돌봄 사업이 전국 지자체와 기관의 벤치마킹 대상으로 주목받고 있다. 내년 제도 전면 시행을 앞두고 북구의 선제 대응이 성과로 입증되고 있다.

광주 북구 청사.

26일 북구에 따르면 올해 8월 말 기준 서울 노원 등 전국 22개 지자체·기관이 북구 현장을 찾거나 운영 방안과 성과를 공유했다. 북구는 지난해 보건복지부 주관 지역복지 사업 평가 의료돌봄 통합지원 분야에서 대상을 받았다.

통합돌봄 사업은 주민이 살던 곳에서 생활할 수 있도록 지자체가 다양한 돌봄서비스를 제공하는 제도다. 지난해 3월 법률이 제정됐고, 2026년 3월부터 전국 시행된다.

북구는 2021년 통합돌봄팀을 신설하고 협업체계를 구축했다. 2023년 보건복지부 공모사업에 선정돼 3년간 27억원 규모 사업을 추진 중이다. 지난 6일 정은경 보건복지부 장관이 현장을 방문해 선도 지자체로 인정하기도 했다.

북구는 올해 보건의료, 장기요양, 생활 지원, 주거지원, 지역특화 돌봄 등 5개 분야 37개 서비스를 제공하고 있다. 의료돌봄 매니저 활용, 관·학 협력 체계, 장애인 돌봄 확대 등이 핵심이다.





문인 북구청장은 "유관 기관과 협력해 돌봄 사각지대 없는 북구 완성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

