'광주·전남 하나로~'…특별광역연합 공식 출범 기대감 확산

오는 27일 전남 나주서 선포식 거행

국토균형발전 토대·별도운영 기구 구축

광역철도·군공항이전 등 현안 공동 대응

광주·전남 행정통합 위한 구심점 기대감

전남도청 전경

광주시와 전남도가 정부 핵심 전략인 '5극(초광역권)·3특(특별자치도)'에 발맞춰 특별지방자치단체(이하 특지단) 출범을 예고하면서 이를 바라보는 기대감도 커지고 있다. 인구감소에 따른 지역소멸 등 잠재적 위기감이 어느 때보다 확산하는 상황에서, 뿌리가 같은 광주·전남이 하나로 통합될 경우 지역사회에 미치는 긍정적 시너지 효과가 상당할 것이란 전망이 나온다.

26일 광주시와 전남도에 따르면 두 지자체는 오는 27일 나주시청에서 광주·전남 특별광역연합 선포식을 열 예정이다.

특별광역연합 출범의 핵심은 수도권 집중 현상의 한국 사회 고질적 병폐를 개선, 고른 국토 균형발전을 초석을 다지자는 것이 골자다. 과거부터 인구, 산업, 자본, 문화 등 산업을 구성하는 여러 요소가 수도권에만 집중적으로 몰리면서 지방의 고립화는 점차 심화했다.

이를 개선하자는 취지로 이재명 정부는 5극(5대 광역권 거점 수도권·충청권·광주전남권·대경권·부산울산경남권 등)과 함께 3개의 특화발전 축 (강원·전북·제주권)을 설정하고, 새로운 지역발전 시스템 모델을 구축했다.

하지만 '5극3특 정책'은 그동안 해상풍력, 농업 등 특화산업을 중심으로 한 전남특별자치도를 추진 중이던 전남으로선 새로운 도전이 필요한 계기가 됐다. 3특 제한 조치로 인해 변화가 그동안의 계획 수정이 불가피해졌기 때문이다.

이러한 상황에서 김경수 지방자치시대위원장 등을 비롯한 정부 관계기관 등에서 먼저, 광주와 전남의 통합추진 필요성이 제기됐고, 이 일환으로 광주·전남 특별광역연합 구축도 속도를 내게 됐다.

광주·전남 특별광역연합은 두 지자체가 공동 현안을 함께 풀어가고, 행정의 신속성을 극대화할 별도 운영기구를 구성하는 형태가 될 전망이다. '광역철도', '환경문제', '광주 민군공항 이전', '첨단 바이오·헬스', 인구소멸 문제' 등이 대표적 사례다. 그동안 제대로 된 협의가 이뤄지지 않은 정책들이 보다 빠르게 해결될 가능성이 커졌다. 바닥으로 내려앉은 민생경제 등 분야에서의 건강한 회복이 기대된다.

구체적 방침은 확정되진 않았지만, 광주광역시장과 전남도지사가 번갈아 '장'을 맡는 일종의 '순환제'로 운영될 것으로 보인다. 이를 연륙교 삼아 그동안 지지부진했던 광주시, 전남도 행정통합 문제에 대한 실마리도 찾을 것으로 전망된다.





전남도 관계자는 "광주·전남 특별광역연합 출범은 지역 공동 현안을 함께 대응하고, 동시에 행정 등이 가미된 정책 해결의 방향을 설정해 나가는데 초석이 될 전망이다"며 "일종의 파트너로서의 공동의제 해결을 모색하고 해결 가능성을 키우는데 효과적인 조합이 될 것이다"고 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

