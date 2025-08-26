고용노동부 양산지청, ‘김해형 중장년 고용지원’ 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

베이비부머 재취업·산업전환 대응…5개 기관 협력 나서

고용노동부 양산지청(지청장 권구형)은 26일 김해고용센터에서 김해대학교, 김해중장년내일센터, 김해노인일자리창출지원센터, 김해여성새로일하기센터, 김해시동부여성새로일하기센터 등 5개 기관과 '김해형 중장년 고용지원을 위한 업무협약'을 체결했다.

이 협약은 조기퇴직으로 재취업이 필요한 2차 베이비부머 세대를 지원하고 지역 산업 변화와 기업 구인 수요에 대응하기 위해 마련됐다.

김해지역은 주력산업인 자동차부품업의 신산업 전환과 AI 등 디지털 전환에 맞춰 중장년층의 경력 전환과 맞춤형 역량 개발이 절실한 상황이다.

협약 기관들은 지역 산업 수요에 맞는 직무를 발굴하고 중장년 맞춤형 훈련과정을 개설하며, 구인기업을 발굴해 현장 중심형 고용서비스를 제공할 계획이다.





권구형 지청장은 "이번 협약으로 중장년층이 새로운 경력과 도전을 이어갈 수 있도록 기관 간 협업을 강화하겠다"며 "고용 불안으로 어려움을 겪는 중장년이 다시 사회의 주역으로 설 수 있도록 적극 지원하고 지역 고용 상황에 신속히 대응하겠다"고 말했다.

고용노동부 양산지청이 ‘김해형 중장년 고용지원’ 업무협약을 체결하고 있다.

