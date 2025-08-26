고용노동부 부산북부지청, 건설현장 안전보건포럼 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

70여개 시공사 참여… 우수사례 공유·사고 예방 방안 논의

고용노동부 부산북부지청(지청장 민광제)은 26일 철도인재기술원 대강당에서 '상생협력을 위한 안전보건포럼'을 개최했다.

이번 포럼에는 부산북부지역 건설현장 70여개 시공사의 현장소장과 안전보건 관계자 등 130여명이 참석했다.

안전보건포럼은 현장에서 실제 필요로 하는 안전보건 정보를 공유·확산하는 소통의 장이다. 고용노동부와 안전보건공단이 주관해 정기적으로 운영하고 있다. 북부지청은 지난 5월 제조업을 대상으로 포럼을 개최했었다.

이번 포럼은 건설현장의 우수사례를 발굴·전파해 타 현장에서 벤치마킹할 수 있도록 하고 최근 발생한 사고사례를 공유해 현장 경각심을 높이는 데 목적을 두고 진행됐다.

행사 1부에서는 ▲고용노동부 '안전한 일터 프로젝트' 안내 ▲안전보건공단의 건설업 사고사례 교육이 이뤄지고, 2부에서는 ▲에스케이에코플랜트㈜ 위험성평가 우수사례 ▲현대엔지니어링㈜ : 건축공사 추락 예방 사례 ▲현대건설㈜ 토목공사 현장 안전보건 사례 등이 소개됐다.





민광제 지청장은 "대기업 건설현장의 우수사례를 공유하고 배울 수 있는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 부산북부지역 사업장이 소통·상생할 수 있는 자리를 마련해 안전문화를 한층 발전시키고, 중대재해 감축에도 힘쓰겠다"고 말했다.

고용노동부 부산북부지청이 건설현장 안전보건포럼을 개최하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

