대구로페이 할인율 7%→13% 대폭 높여…구매 한도 1인당 50만원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구시는 오는 9월 1일부터 대구사랑상품권 '대구로페이'의 할인율을 기존 7%에서 13%로 대폭 높인다.

특히, 이번 대구로페이 2차 발행은 '민생회복 소비쿠폰'으로 불을 지핀 지역 경기에 온기를 더하고, 지역 소비 촉진 효과를 이어 나가기 위해 할인율을 높여 발행한다.

대구로페이 2차할인 발행 포스터

AD

지난 1일부터 판매한 7% 할인율의 1차 발행은 25일 만에 753억원 정도 판매됐다. 이번 2차 발행은 할인율이 대폭 상향되는 만큼 더 많은 관심이 집중될 것으로 예상된다.

이번 2차 발행도 1차 발행과 마찬가지로 월 발행 한도를 제한하지 않기로 하면서, 시민들은 이른 새벽 모바일 앱 접속이나 은행 창구 대기없이 언제든지 대구로페이를 충전할 수 있을 것으로 기대된다.

충전은 모바일 앱 'iM샵'에서 9월 1일 새벽 0시 15분부터 가능하고, 오프라인에서는 iM뱅크 영업점 운영 시간 내에 충전할 수 있다.

개인별 월 구매 한도는 기존과 동일하게 50만원으로 유지된다. 다만, 민족대명절인 추석(10월 5일~7일)과 코리아 세일 페스타(11월 6일~30일) 등 대규모 소비 시즌을 앞두고 발행 수요가 급증할 경우, 발행 추이를 고려해 1인당 구매 한도가 조정될 수 있다. 이에 대해서는 사전에 'iM샵' 앱을 통해 공지할 예정이다.

또한, 9월 한달간 대구로페이 보유 한도를 100만원으로 상향 조정해 8월에 7% 할인으로 50만원을 충전한 시민들도 13% 할인 혜택을 온전히 누릴 수 있도록 한다.

한편, 대구시는 모바일 앱 사용이 어려운 시민들을 위해 실물카드도 확대 발급하고 있어 시민 누구나 iM뱅크 영업점을 방문해 신청할 수 있다. 또한 '민생회복 소비쿠폰'을 지급받은 대구로페이 카드로도 iM뱅크 영업점 방문이나 'iM샵' 앱에서 카드 등록 후 충전이 가능하다.





AD

홍성주 대구시 경제부시장은 "많은 시민들께서 대구로페이를 적극적으로 이용해 할인 혜택도 누리시고, 지역 경제 활성화에도 힘을 보태주시길 바란다"며, "이번 할인율 상향이 지역 소상공인과 시민 모두 상생하는 계기가 돼 지역 경제에 도움이 될 수 있기를 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>