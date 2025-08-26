홍준표 "틀튜버 갇힌 사람들이 국민 지지 회복 가능하겠나"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홍준표 "이단·틀튜버·용병세력 절연 가능할까"

장동혁, 김문수 꺾고 국힘 당대표 당선

"모든 우파 연대해 李대통령 끌어내릴 것"

홍준표 전 대구시장

홍준표 전 대구시장이 26일 종료된 국민의힘 당대표 선거를 두고 당원들이 김문수 후보에 두 번 속지 않은 것은 다행이지만, 국민 지지 회복이 가능할 것인지는 의문이라고 밝혔다.

26일 홍준표 전 시장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이단 종교 세력들과 그 당이 절연할 수 있을까"라며 의문을 표시했다.

또 "윤석열·한동훈 등 사이비 보수 용병 세력들과 절연할 수 있을까. 천방지축 틀튜버에 갇혀 헤어 나오지 못하는 사람들이 국민들 지지를 회복할 수 있을까"라며 "본격적인 이재명 칼춤에 살아날 수 있을지도 의문이다. 신구미월령(新鳩未越嶺·어린 비둘기가 큰 고개를 넘기 힘들다)이 안되어야 할 텐데"라고 안타까운 마음을 전했다. 틀튜버는 노인을 비하하는데 쓰이는 틀니와 유튜버의 합성어다.

국힘 신임 당대표에 장동혁…"모든 우파와 연대해 이재명 끌어내릴 것"

한편 이날 장동혁 후보가 김문수 후보를 꺾고 국민의힘 신임 당대표로 당선됐다. 장 대표는 당선 일성을 통해 "모든 우파 시민들과 연대해서 이재명 정권을 끌어내리는 데 제 모든 것을 바치겠다"고 말했다.

국민의힘 전당대회 선거관리위원회는 26일 오전 국회도서관 대강당에서 열린 제6차 전당대회 당대표 선거 결선에서 장 후보가 최종 당선자로 결정됐다고 밝혔다. 결선 투표(당원 80%·여론조사 20%) 합산 결과 장 후보가 22만302표, 김 후보가 21만7935표를 얻었다.

장 대표는 당선자 수락연설을 통해 "오늘의 승리는 당원 여러분이 만들어주신 승리, 새로운 미디어 환경이 만들어낸 승리"라며 "이번 전당대회에서 그랬듯 앞으로 바른길이라면 굽히지 않고 전진하겠다"고 말했다.





이어 "당원들이 저를 선택해준 것이 혁신의 시작이다. 당원들 염원을 담아서 이제부터 국민의힘을 혁신하겠다"며 "저에게 이 무거운 짐을 주신 당원들이 국민의힘을 혁신하고 국민의힘이 이기는 정당으로 거듭날 수 있도록 끝까지 함께해달라"라고 강조했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

