이재현 CJ 회장, 한미정상회담 경제사절단 동행…K컬처·푸드 논의

한미 비즈니스 라운드 테이블 참석

美 기업인들과 대화

CJ, 美서 7개 사업 전개…약 8조원 투자

이재현 CJ그룹 회장이 미국 워싱턴DC에서 열린 한미정상회담에 경제사절단으로 동행했다. CJ는 1978년 LA 사무소 개설 이후 약 8조원을 투자해 7개 사업 부문을 전개하며 미국을 글로벌 핵심 거점으로 삼고 있다.

26일 CJ그룹에 따르면 이 회장은 25일(현지시간) 한미 정부 관계자와 기업인이 모인 한미 비즈니스 라운드 테이블에 참석했다. 이어 한미 비즈니스 라운드 테이블 리셉션에 참석한 이 회장은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 환담했으며 찰스 리브킨 모션 픽처(MPA) CEO 등도 만났다.

이 회장이 대통령 해외 순방에 경제사절단으로 동행한 것은 2023년에 이어 이번이 두 번째다. 이 회장은 최근 K컬처 확산 속에 미국 기업인들과 K팝, K푸드 등을 주제로 자연스러운 대화를 이어간 것으로 보인다.

이재현 CJ그룹 회장이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 윌라드 호텔에서 열린 한미 비즈니스 라운드 테이블에 참석하고 있다. 연합뉴스

CJ그룹은 미국에서 식품·BIO·대한통운·푸드빌·ENM·CGV·프레시웨이 등 7개 사업을 운영 중이며, 현지 직원은 약 1만2000명이다.

현재 미국에 추가로 8억3200만달러(약 1조1500억원)의 투자를 진행하고 있다. 식품 분야에서는 CJ제일제당의 냉동식품 자회사인 슈완스가 사우스다코타주에 오는 2027년 완공을 목표로 공장을 짓고 있다. 투자 금액은 5억5000만달러다.





물류 분야에서는 CJ대한통운이 한국해양진흥공사와 협업해 일리노이주에 상온 창고를 세우고 2억2800만달러를 투자해 시카고·뉴욕에 물류센터를 건설 중이다. CJ푸드빌은 700만달러를 투자해 연내 조지아주에 9만㎡ 규모의 빵 생산공장을 건립하고 뚜레쥬르 점포를 늘릴 계획이다. CJ올리브영은 내년 중 미국에서 오프라인 매장을 열 예정이다.





