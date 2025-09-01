[MZ순경]긴장되는 배치 첫날…CPR로 시민 살린 경찰 실습생

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

<36>서울 광진경찰서 광나루지구대 실습생 박인수 순경

편집자주 Z세대가 온다. 20·30 신입들이 조직 문화의 미래를 결정하는 시대다. 경찰이라고 제외는 아니다. 경찰에는 형사, 수사, 경비, 정보, 교통, 경무, 홍보, 청문, 여성·청소년 등 다양한 부서가 있다. 시도청, 경찰서, 기동대, 지구대·파출소 등 근무환경이 다르고, 지역마다 하는 일은 천차만별이다. 막내 경찰관의 시선에서 자신의 부서를 소개하고, 그들이 생각하는 일과 삶에 대한 생생한 이야기를 들어본다.



"그저 사람을 살려야 한다는 생각뿐이었습니다"

서울 광진경찰서 광나루지구대 실습생 박인수 순경(29)은 지난달 12일 버스에서 의식을 잃은 노인을 살려낸 날을 떠올리며 이같이 밝혔다. 박 순경은 "응급 구조는 경찰보다 소방이 더 잘하기 때문에 불안한 마음도 있었지만, 소방이 언제 도착할지 알 수 없어 119 신고 후 중앙경찰학교에서 배운 심폐소생술(CPR)을 곧바로 시행했다"고 말했다.

서울 광진경찰서 광나루지구대 박인수 순경(29)이 무전기로 교신하고 있다. 박승욱 기자

긴장되는 출근 첫날, 누군가 사람이 쓰러졌다고 신고했다

그날은 박 순경이 실습생으로 광나루지구대에 배치된 첫날이었다. 사회초년생으로서 박 순경이 인생의 첫발을 뗀 순간 긴장이 풀리기도 전에 사건이 발생했다. 선배들과 인사를 마치고 업무를 배우려던 찰나 한 여성이 지구대 문을 덜컥 열더니 "버스에서 사람이 쓰러졌다"고 했다.

박 순경을 포함한 5명의 경찰관이 곧바로 지구대 앞에 정차된 버스로 향했고, 앉은 채로 의식을 잃은 노인을 발견했다. 버스 안은 당황한 시민들로 가득했고, 급박한 상황 속에서 박 순경은 노인을 안아 지구대 안으로 이송했다. 버스 안에서 응급처치하기에는 공간이 비좁았다는 판단이었다. 선배 경찰관들은 지구대 바닥에 매트리스를 깔아 박 순경이 노인을 누일 수 있도록 도왔다.

박 순경은 "중앙경찰학교에서 배운 대로 CPR을 진행했고, 선배들은 노인의 인적 사항을 확인하고 소방에 신고하는 등 말하지 않고도 일사불란하게 역할을 분담했다"며 "다행히 노인이 의식을 되찾은 뒤부터는 혈액순환이 잘되도록 팔다리를 주물렀고 제때 소방이 지구대로 도착했다"고 설명했다.

서울 광진경찰서 광나루지구대 박인수 순경(29)이 선배에게 업무 교육을 받고 있다. 박승욱 기자

수많은 연습을 통해 CPR에 성공해냈다

실제 상황에서 CPR을 진행한 것은 그때가 처음이었다. 2년 전 집 근처에서 오토바이 운전자가 미끄럼 사고로 다친 상황에서 주변 시민들과 119 신고를 하고 부상 부위를 확인하며 운전자를 안정시킨 경험 외에는 응급 상황을 목격한 적조차 없던 그였다. 박 순경은 "경찰 생활을 하다 보면 언젠가 위기 상황이 발생할 수 있다는 생각으로 혼자서도 관련 영상을 찾아보며 제대로 된 CPR 자세를 연습해보던 것이 실전에서 빛을 발휘했다"고 말했다.

출근 첫날 이런 상황을 겪다 보니 경찰이라는 직업에 대한 책임감은 더 커졌다. 박 순경은 "경찰이 단순히 범죄자를 잡고, 범죄를 예방하는 데 그치지 않고 사람을 살려낼 수도 있다는 것을 깨달았다"며 "경찰로서 항상 위험 상황이 발생할 수 있다는 경각심을 가져야 시민들의 일상을 지킬 수 있겠다고 생각했다"고 전했다. 그러면서 "선배들로부터 부지런히 배워 시민들이 어려운 상황에서 도움을 줄 수 있는 경찰이 돼야겠다고 다짐했다"고 덧붙였다.

서울 광진경찰서 광나루지구대 박인수 순경(29)이 접수된 민원을 확인하고 있다. 박승욱 기자

선배를 닮고 싶은 막내

실습생으로 근무한 지 3주가 채 되지 않아 부족한 점도 있다. 민원 관련 보고서 작성부터 민원인 응대 등 아직 어색하고 어려운 것투성이다. 이에 박 순경은 수첩을 가지고 다니며 업무에 관한 내용과 선배들의 조언을 모두 적는다. 관내 순찰을 다니면서 어느 곳에 신고가 많고, 지역별 주거 형태 및 특징 등도 정리하고 있다.

공감과 소통 능력 또한 박 순경이 선배들로부터 배워야 할 점이다. 특히 민원 신고가 접수됐지만, 경찰이 제도적 한계로 직접적인 조치를 취하기 어려운 상황에서는 공감 능력이 더욱 중요하다. 박 순경은 "선배들이 민원인의 이야기에 귀를 기울이고 공감하며 설득하는 모습을 보고 이야기를 잘 들어주는 게 정말 중요하다는 것을 느꼈다"고 말했다.





군 복무 시절 의무 경찰로 활동하며 경찰을 동경했던 박 순경은 어느덧 진짜 경찰로 성장하고 있다. 박 순경은 "개인적으로 가족에게 순하고 충성스럽게 대하며 용맹한 모습을 보이는 진돗개를 좋아하는데, 나 역시 시민들에게 친절한 이웃으로 다가가되 이들이 위험한 상황에 부닥쳤을 때 용맹하게 도움을 주는 경찰이 되고 싶다"며 말을 마쳤다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

