부산에 '도떼기 시장' 다시 선다… 국제시장 도떼기 거리 페스타 개최

전통시장 소비 진작, 보는 재미도



국제시장·만물의거리·아리랑거리

도떼기 시장을 기억하나요? 부산의 대표적인 전통시장인 국제시장이 가을맞이 축제의 장으로 변신한다.

부산시는 오는 28일부터 30일까지 사흘간 국제시장 일대에서 '도떼기 거리 페스타'를 열고 소비 진작과 전통시장 활성화에 나선다고 26일 알렸다.

이번 행사는 국제시장과 만물의 거리, 아리랑 거리에서 동시에 펼쳐진다. 시는 합리적인 가격에 전통시장의 매력을 체험할 수 있는 '보는 재미, 사는 즐거움' 행사를 표방했다. 상인들에게는 매출 증대 기회를, 외국인 관광객에게는 부산 고유의 시장 문화를 직접 경험할 기회를 제공한다는 취지다.

행사장은 낮에는 쇼핑과 체험, 밤에는 축제로 이어진다. 시는 행사 기간 매일 최대 1만원 할인쿠폰을 배포하고 1만5000원 이상 구매 시 사용할 수 있도록 했다. 영수증 이벤트를 통해 아이폰 등 20종 경품을 걸고 시장 안주 1만원 이상 구매 시 '포장마차 구역'에서 무료 맥주를 제공한다.

버스킹과 요리 공연, 초청 가수 무대, 무료 시식 코너도 마련돼 볼거리와 먹거리를 함께 즐길 수 있다. 국제시장의 명물 이벤트인 '계단 없이 만나요'도 열린다. 접근성이 떨어지는 2층 점포 상인들이 1층 골목으로 직접 내려와 좌판을 차리는 행사로 총 15개 점포가 참여한다. 방문객들은 계단을 오르내리지 않고도 다양한 상품을 둘러볼 수 있다.

부산시는 이번 페스타를 시작으로 10월까지 전통시장 축제를 매달 이어간다. 다음 달에는 사하구 장림 골목시장에서 '꼴목어묵 대축제'를, 10월에는 해운대구 반여2동 시장에서 '반여·할인·맥주 페스티벌'을 각각 연다.





김봉철 부산시 디지털경제실장은 "국제시장은 부산의 역사와 추억이 담긴 대표 상권"이라며 "이번 행사가 상인의 매출 증대와 함께 시민·관광객에게 다양한 즐길 거리를 제공하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

김용우 기자

