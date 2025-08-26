조니스그로서리, 온 가족 함께 즐기는 그래놀라로 백화점 팝업 성황리 종료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

프리미엄 그래놀라 브랜드 조니스그로서리가 최근 신세계 백화점 강남, 현대 백화점 판교 등 주요 점포에서 진행한 팝업스토어를 성황리에 마무리했다. 이번 팝업스토어는 조니스그로서리 대표 상품인 '납작 그래놀라'를 중심으로, 브랜드의 다양한 그래놀라 제품을 직접 맛보고 경험할 수 있도록 기획됐다.

행사기간 동안 많은 방문객들이 제품을 시식하고 구매하는 등 높은 관심을 보였으며 특히, 설탕과 밀가루를 사용하지 않은 건강한 간식으로서의 매력이 소비자들에게 잘 전달된 것으로 평가된다. 뿐만 아니라 가족 단위 방문객들에게 큰 인기를 끌며, 온 가족이 함께 즐길 수 있는 건강 간식으로서의 입지를 확고히 했다.

조니스그로서리 정다솜 대표는 "그동안 마켓컬리, 쿠팡 등 온라인 채널을 중심으로 판매를 전개하던 조니스그로서리가 오프라인 현장에서 직접 고객과 만날 수 있는 소중한 시간이었다" 며 "앞으로도 고객의 목소리에 귀 기울이며 고객이 필요로 하는 맛있고 건강한 그래놀라를 꾸준히 선보이겠다"고 전했다.





한편 조니스그로서리 그래놀라는 뜨거운 반응과 함께 일부 제품의 경우 조기 완판을 기록하기도 했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

