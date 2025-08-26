성주군, 냉방장치없는 가정에 에어컨 설치…온열질환 대비용 생수·쌀 등 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성주군 주민복지과에서는 8월 한달간 열대야로 고생하고 있는 복지사각지대 77개의 가정을 방문해 여름철 온열질환 대비용 생수와 쌀을 전달하고 냉방장치가 없어 주거환경이 취약한 3가정을 선정해 벽걸이 에어컨을 지원했다고 26일 밝혔다.

이 사업은 고독사 위험이 있는 1인 가구를 대상으로 통합사례관리사와 행복설계사가 직접 가정을 방문해 대상자의 상황을 파악하고 대상자별 맞춤형서비스를 지원하고 있다.

AD

올해는 지속되는 무더위로 온열질환자가 많이 발생함에 따라 제대로 된 냉방장치가 없는 가정에 벽걸이 에어컨을 '고독사예방관리사업'으로 진행하게 됐다.

이 밖에도 1인 가구 고독사 예방을 위한 '안부살핌우편서비스'를 월 2회 실시해 관내 집배원들을 통해 위험신호가 있는 가정을 중점적으로 관리하고 있다.

식사 해결이 어려운 1인 가구 25세대에는 읍면지역사회보장협의체 위원들이 직접 주 1회 반찬 배달서비스도 지원하고 있다.





AD

도움이 손길이 필요하거나 후원 문의는 성주군청 주민복지과 희망복지팀으로 연락하면 된다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>