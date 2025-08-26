유니온바이오메트릭스, 와이펫과 반려동물 생체인식 기반 사업협력 MOU

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생체인식 보안 솔루션 전문기업 유니온바이오메트릭스는 반려동물 헬스케어 기업 와이펫과 반려동물 기반 신사업 공동 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 △반려동물 생체정보 코지문(비문) 인식기술 및 등록 활성화 △ 반려동물 체온, 건강체크 헬스케어 서비스를 위한 내장형 마이크로칩 활성화 △공공기관 대상 시장 개척 및 마케팅 협력 △스마트폰 기반 기술지원 및 제품 공동 판매 등에서 협력한다. 반려동물 산업의 디지털 전환을 촉진하고 새로운 사업 기회를 공동 발굴한다는 목표다.

유니온바이오메트릭스는 세계 최초로 상용화한 접촉식 비문 인식 기술을 보유하고 있다. 이 기술은 사람의 지문처럼 개별 반려견을 정확하게 식별할 수 있다. 회사는 와이펫의 반려동물 헬스케어 서비스와 연동해 확장된 디지털 인증모델로 발전시킬 계획이다.

이 디지털 인증 모델에는 등록 품질 향상을 위해 수의사가 접촉식으로 비문을 촬영·등록하고 매칭 스코어를 확인하는 절차를 적용했다. 또한 현행 동물등록제도의 법적 틀에 맞춰 '코지문'의 디지털화를 단계적으로 추진한다.

유니온바이오메트릭스 관계자는 "반려동물 산업에서 생체인식 기반의 동물 등록과 인증 체계를 확산시키는 계기가 될 것"이라며 "특히 국내외 수의사들과 비문 사업을 함께 추진해 신뢰성과 산업 확산을 동시에 이끌고 싶다"고 말했다.





한편 양사는 국내외 주요 전시회에서 협력 모델을 공동 콘텐츠로 소개할 예정이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

