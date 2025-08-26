충남교육청, AI 기반 문해력 플랫폼 '온독' 정부혁신 대상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 시도교육청 분야 1위…국민심사서 압도적 득표



충남교육청은 '2025년 교육분야 정부혁신 우수사례 경진대회'에서 AI 기반 맞춤형 문해력 성장 플랫폼 '온독(溫讀)' 개발·운영 사례가 시도교육청 분야 대상을 수상했다고 26일 밝혔다.

'온독'은 충남교육청이 오랜 연구를 통해 개발한 사고도구어 개념을 기반으로, 자기주도 학습 시스템(온생각), 과학적 독서지수(온독지수), 맞춤형 성장 플랫폼(온독 시스템)을 포괄하는 문해력 향상 솔루션이다.

특히 사고도구어 목록 추출·등급화 수행관리 시스템과 자기주도 학습 시스템 등 2건의 특허도 출원하며 과학적 근거를 확보했다.

이번 성과로 충남교육청 우수사례는 행정안전부 주관 '2025 정부혁신 왕중왕전'에도 출품될 예정이다.





김지철 교육감은 "온독지수와 사고도구어는 충남뿐 아니라 전국 학생과 가정에 도움이 되는 가치 있는 성과"라며 "문해력 신장과 독서문화 확산에 최선을 다하겠다"고 말했다.





