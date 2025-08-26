남원시, 2030년까지 '프리미엄 농산물 브랜드' 육성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농산물 유통 규모 '500억 달성' 목표

전북 남원시가 오는 2030년까지 포도, 복숭아 등 6개 주요 작목을 중심으로 농산물 유통 규모 500억원 달성을 목표로 프리미엄 농산물 브랜드를 육성한다.

남원시가 오는 2030년까지 포도, 복숭아 등 6개 주요 작목을 중심으로 농산물 유통 규모 500억원 달성을 목표로 프리미엄 농산물 브랜드를 육성한다. 남원시 제공

26일 시에 따르면 현재 남원시 농산물 공동브랜드는 '춘향애인'으로 2013년부터 채소류, 과일류 등 35개 품목에 활용되고 있다.

타 지역 프리미엄 공동브랜드 수준의 엄격한 관리 체계를 자랑하는 '춘향애인'은 철저한 품질관리와 다양한 마케팅을 통해 지속적인 취급액 증대와 수상 실적으로 전국적으로 우수한 성과와 명성을 인정받고 있다.

단일브랜드 체계로는 최고급 이미지 형성에 한계가 있어 프리미엄 라인인 '춘향애인 진'(가칭)을 신설, 브랜드에 위계를 부여해 차별화된 시장을 공략한다는 방침이다.

시는 이를 위해 2030년까지 76억원을 투입해 생산분야와 유통분야를 동시에 육성한다. 생산분야로는 재배환경을 개선하고, 신기술 교육 및 농가 조직화를 통해 프리미엄 농산물 생산 농가를 체계적으로 관리할 방침이다.

유통분야로는 기존 브랜드인 '춘향애인'을 철저히 관리하는 동시에 프리미엄 농산물 '춘향애인 진'(가칭)을 통해 전국 주요 백화점, 금융기관·기업 선물시장 등 신규 출하처를 발굴해 안정적인 유통망을 구축할 예정이다.

시는 농가조직화를 위한 의견 수렴, 관련 조례 정비, 프리미엄 디자인 개발 용역 등을 추진해 내년에는 복숭아와 포도를 프리미엄 시즌 명품으로 첫 출시할 예정이다.





최경식 시장은 "남원 농산물의 우수성을 널리 알리고 농가 소득 증가에 기여할 수 있도록 프리미엄 브랜드 육성에 최선을 다하겠다"며 "프리미엄 공동브랜드 활성화를 통해 남원 농산물이 전국 최고의 명품으로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

