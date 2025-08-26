에이에스티홀딩스-팀네이버, 사우디 주요 도시 디지털 전환 프로젝트 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사우디아라비아 디지털트윈 플랫폼 ‘KSA Digital Twin System’의 운영 현황 (사진=(주)에이에스티홀딩스)

㈜에이에스티홀딩스(대표이사 이동우)는 팀네이버와 협력하여 사우디아라비아 3개 도시(메카, 메디나, 제다)를 대상으로 한 디지털트윈 플랫폼 구축을 성공적으로 완료했다고 밝혔다.

사우디아라비아 디지털트윈 플랫폼은 '23년 10월 팀네이버가 사우디아라비아 자치행정주택부(MOMAH) 및 투자부(MISA) 간 맺은 MOU 체결에 이어, '24년 7월 디지털트윈 플랫폼 구축 사업 추진을 본격화했으며, 이는 한국 대표 IT 기업의 기술력을 통해 사우디아라비아 국가 차원의 디지털 전환(DX)의 전기를 마련하게 될 선도 프로젝트로 평가된 바 있다.

현재 운영 중인 디지털트윈 플랫폼에서는 3차원 도시 모델을 바탕으로 사우디아라비아 현지의 도시계획 및 건축행정 분야 공무원, 엔지니어 및 다양한 이해관계자들에게 제공되어 유용하게 활용되고 있다.

금회 사업에서 ㈜에이에스티홀딩스는 디지털트윈 기술을 결합하여 다양한 서비스를 운영할 수 있는 플랫폼 기반과 도시계획 및 건축행정 분야의 행정정보를 융복합하여 복잡·다양한 형태의 의사결정을 지원할 수 있는 서비스를 개발하였다.

㈜에이에스티홀딩스 이동우 대표이사는 "팀네이버와 협력하여 당사가 보유한 디지털트윈 기술 역량이 사우디아라비아의 디지털 전환에 기여했다는 점에서 의미가 크다."며 "이번 성과를 바탕으로 중동 지역을 포함한 글로벌 시장 전반에서 디지털 전환 관련 사업 기회를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다."라고 말했다.





한편 ㈜에이에스티홀딩스는 25년 이상 축적된 노하우를 바탕으로 공공과 민간 전반에 Web·XR 기반의 통합 플랫폼 및 솔루션을 제공하는 기업으로, 특히 가상 환경에서 실제 사물 또는 도시 환경을 쌍둥이처럼 구현하고, 그 위에 다양한 데이터를 연계하여 실시간 관제, 분석·예측 및 시뮬레이션하는 등의 과학적인 의사결정을 지원하는 기술인 디지털트윈 분야에서 다양한 사업을 수행하고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

