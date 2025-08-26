LG화학, 협력사 안전사고 예방 및 산업안전보건 수준 향상 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LG화학은 협력사의 안전사고 예방과 산업안전보건 수준 향상을 위한 지원사업을 시작한다고 26일 밝혔다. 이번 지원사업은 협력사와의 지속가능한 상생을 위한 동반성장 전략의 일환으로 협력사의 안전보건 역량 강화에 목적이 있다.

LG화학이 지원한 이동식 랩핑기로 부승화학 직원이 제품을 포장하고 있다. LG화학

LG화학은 협력사인 케이에스콤푸레샤, 선우켐텍, 지우텍, 부승화학, 비유에스 주식회사, 태화산업 등에 맞춤형 장비 지원과 교육·훈련을 통해 안전관리 체계를 강화해 근로자의 건강과 안전을 보호할 계획이다.

특히 수작업으로 진행되는 작업을 자동화 설비로 교체해 안전과 작업 효율을 높이고 작업자에게 어깨 보조 근력장비를 지원해 작업 피로도를 줄였다.

이동식 랩핑기를 지원받은 부승화학 관계자는 "LG화학의 설비 지원 덕분에 작업 효율이 올라가고 작업 환경이 한층 안전해지면서 직원들의 만족도가 높아졌다"고 소감을 전했다.

또 LG화학은 태화산업의 국제방폭(IECEx) 인증 획득을 지원하는 사업도 함께 추진한다. 이를 통해 태화산업의 보다 전문적인 기술력을 방폭 설비에도 폭넓게 적용하고 고객사의 신뢰 확보를 할 수 있을 것으로 예상된다. IECEx는 폭발 위험이 있는 환경에서 사용되는 전기·전자 기기와 시스템의 안전성을 보장하는 국제 인증 제도다.





고윤주 LG화학 최고지속가능전략책임자(CSSO) 전무는 "협력사와 당사의 안전을 함께 확보하겠다는 의지를 담아 이번 사업을 시작했다"며 "상생과 안전이라는 가치를 바탕으로 협력사와의 환경안전 신뢰 관계를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.





