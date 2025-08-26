르노코리아, 임금협상 무분규 마무리 "노사협력 구축"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임금협상 조인식 개최

르노코리아는 25일 부산공장에서 노사 대표가 참석해 '2025년 임금협상 조인식'을 진행했다고 26일 밝혔다.

AD

노사는 지난 4월 상견례 이후 총 13차례 교섭을 거쳐 잠정 합의안을 도출했다. 합의안에는 기본급 10만3500원 인상, 타결 일시금 250만 원, 변동 PI 150% 등 보상 뿐만 아니라 향후 지속가능한 노사 협력 체계 구축을 위한 제도적 기반 마련도 포함됐다.

이 안은 25일 사원총회에서 과반 이상의 찬성표로 통과되며 올해 임금협상을 무분규로 마무리했다.

르노코리아 부산공장은 올해 초 대대적인 설비 보강 공사를 통해 미래 친환경차 생산을 위한 기반을 마련했다. 국내 완성차 업계 최초로 하나의 혼류 생산 라인에서 내연기관 차량과 하이브리드 차량은 물론, 최신의 순수 전기차까지 생산할 수 있는 역량을 갖춘 '미래 모빌리티 생산라인'으로의 업그레이드를 완료했다.





AD

르노코리아 관계자는 "국내 완성차 기업 중 가장 먼저 임금 협상을 타결한 르노코리아는 안정적인 노사 관계를 바탕으로 고객 만족을 이어갈 수 있도록 전사적인 역량을 집중하고 있다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>