金총리 "한미동맹 '군사→경제' 확대…의미있는 진전"

김민석 국무총리는 26일 이재명 정부 첫 한미 정상회담에 대해 "한미동맹을 군사뿐만 아니라 조선업·제조업 등 경제 분야까지 확장해 실질적 협력을 강화해 나가기로 했다"며 "한·일 정상회담에 이어 의미 있는 진전이 있었다"고 평가했다.

김민석 국무총리가 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에 참석, 발언하고 있다. 2025. 8.26 조용준 기자

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 제38회 국무회의를 주재하고 모두발언을 통해 "양 정상은 급격한 국제질서 변화에 함께 대응하고, 특히 한반도 평화구축과 비핵화를 위해 함께 노력해 나가기로 뜻을 모았다"며 이같이 말했다.

김 총리는 특히 "(이번 한미 정상회담 개최는) 내란 극복에도 또 하나의 고개를 넘은 의미가 있다"면서 "온 국민과 함께 국익을 걸고 외교 총력전을 벌인 (이재명) 대통령님과 관계자들에게 응원과 치하의 박수를 보낸다"고 말했다. 이어 "외교부를 중심으로 관계부처는 후속 조치에 만전을 기해 주기 바란다"고 당부했다.





한편 이날 오후 당 대표 선출을 앞둔 국민의힘과 관련해 김 총리는 "'국정운영의 동반자'인 여·야 국회를 존중하고 협력하는 것은 민주주의의 기본 원칙이자 정부의 책무"라며 "각 부처 장관들은 이 점을 유념해 국회와 더욱더 긴밀하게 협력하고 경청하면서 업무에 임해 달라"고 당부했다. 아울러 간담의 폭우와 관련 "비 피해와 산사태 피해가 없도록 관계부처에서 각별히 특별하게 챙겨달라"고 주문했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

