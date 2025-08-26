삼성액티브, KoAct 팔란티어밸류체인액티브 ETF 상장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성액티브자산운용은 'KoAct 팔란티어밸류체인액티브' ETF를 신규 상장한다고 26일 밝혔다. 'KoAct'의 8번째 해외주식형 ETF다.

KoAct 팔란티어밸류체인액티브는 팔란티어를 25% 비중으로 집중 투자하면서 동시에 다양한 분야에서 팔란티어와 동반 성장이 가능한 '팀 팔란티어' 기업들을 적극 발굴하여 투자하는 액티브 ETF다.

보안, 국방 분야에서 AI를 접목한 팔란티어에 높은 비중으로 투자하고, 팔란티어와 파트너십을 맺은 글로벌 혁신기업 ▲테슬라 ▲오라클 ▲알파벳에 투자한다. 새롭게 떠오르는 미국 드론, 조선, 방산 기업들까지 투자하여 팔란티어 대비 초과성과를 추구한다.

팔란티어는 차세대 미국 빅테크 기업으로 가장 주목받는 업체다. 높은 기술 경쟁력은 물론 미국 정부와의 깊은 네트워크를 기반으로 인공지능(AI) 서비스 산업을 주도하고 있다. AI인프라가 어느 정도 구축된 이후 수년간 이어질 AI서비스 산업의 성장에 발맞춰 '팀 팔란티어'에 집중 투자하는 전략 또한 유망하다.

프레세덴스 리서치에 따르면 팔란티어가 주도하는 기업용 AI서비스 시장이 2024년 145억달러 규모에서 2034년 5607억달러 규모로 연평균 44.1% 성장률을 기록할 것으로 전망했다. 씨티은행은 팔란티어 AI서비스 도입을 통해 기존에 9영업일이 소요되던 고객 온보딩 과정을 수초 단위로 단축했다. 미국 연방주택저당공사(패니메이)는 평균 2개월 걸리던 주택담보대출 사기 발견 프로세스를 수초 단위로 단축한 사례가 있다.

KoAct 팔란티어밸류체인액티브는 팔란티어 생태계의 떠오르는 기업들도 선별 투자한다. 현실화된 드론 전쟁, AI를 활용한 전술 타격 체계 시스템 등 방위산업의 패러다임 전환을 이끌어가는 신생 기업들을 선별하여 버티컬 AI 생태계 투자도 추구한다. 팔란티어와 협력 중인 ▲아처에비에이션 ▲에어로바이런먼트 ▲헌팅턴잉걸스 인더스트리즈 등이다. 이 상품의 총 보수는 연 0.50%다.

양희창 삼성액티브자산운용 매니저는 "팔란티어는 높은 밸류에이션에도 불구하고 기업용 AI서비스 산업이 극초기 단계에 있다는 점과 팔란티어의 산업 내 독보적인 경쟁력을 고려하면 투자매력도가 높다고 판단된다"고 말했다.





이어 "비슷한 사례로 2014년 클라우드 컴퓨팅 산업 초기에 아마존은 주가수익비율(PER)이 1300배였다"며 "클라우드 매출이 급증하며 아마존 주가는 11배 상승했다"고 덧붙였다. 아울러 "앞으로 10년간 이어질 AI 서비스 산업 사이클에서도 '팀 팔란티어'에 투자해 차별화된 수익률을 적극적으로 추구할 계획"이라고 강조했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

