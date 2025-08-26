세종시, 민생회복 소비쿠폰 1차 710억원 지급 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전 시민 중 98% 지급, 미신청자 신청 독려

내달 22일부터 지급되는 민생회복 소비쿠폰 2차 신청에 앞서, 1차 지급률이 98%를 넘어섰다.

세종시는 전 시민 대상 98.19%는 민생회복 소비쿠폰 신청을 완료한 것으로 집계됐다고 26일 밝혔다. 소비쿠폰 지급 대상자 총 38만 7105명 가운데 38만 273명(98.24%)이 신청·지급을 완료해 전국 평균 신청률(97.92%)을 웃돌았다. 지급액은 710억 원이며 이 중 사용 금액은 온라인 신청분만 420억 원(59%)을 기록했다.

현장 방문을 통해 신청, 소비를 완료한 것까지 고려하면 약 479억 원이 사용된 것으로 추산된다. 소비쿠폰 1차 지급 기간이 완료되는 오는 9월 12일 오후 6시까지 미신청자를 대상으로 신청을 적극적으로 독려할 계획이다.

먼저 읍·면·동별로 비대면 주민등록 사실조사와 연계해 미신청자를 신속히 파악, 신청을 독려하고 찾아가는 신청 서비스가 필요한 경우 지원할 방침이다. 찾아가는 현장 서비스는 고령자·거동 불편자 등 스스로 신청이 어려운 시민들을 위해 이뤄지고 있다.

차상위계층, 한부모가족, 기초생활수급자 등 취약계층 개별 유선 연락·문자 발송을 통해 이들이 빠짐없이 혜택을 받을 수 있도록 할 예정이다.





이승원 경제부시장은 "마지막 한 분까지 빠짐없이 혜택을 받으실 수 있도록 찾아가는 서비스와 개별 안내를 강화하고 있다"며 "앞으로도 시민 중심의 촘촘한 행정을 통해 실질적인 민생회복 효과가 나타나도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



