당정, '확장재정' 내년 예산 협의…"R&D 역대 최대 투자"

김병기 "R&D축소·세수결손 등 실책 없어져야"

구윤철 "회복과 성장 견인하는 데 집중"

더불어민주당과 정부가 정기국회를 앞두고 내년도에 적용되는 이재명 정부의 첫 본예산의 확장 재정 기조를 강조했다. 특히 역대 최대 규모의 연구·개발(R&D) 투자 확대를 통해 미래 성장 동력을 확보하고, 저소득층의 복지를 두텁게 보장하겠다는 방침이다.

김병기 민주당 원내대표는 26일 오전 국회에서 열린 2026년도 예산안 당정 협의회 모두발언을 통해 "예산안에 국민주권정부의 국정철학을 담아야 한다. 핵심은 국민이 주인인 나라"라고 밝혔다.

김 원내대표는 "혁신경제, 균형성장, 기본이 튼튼한 사회 3축이 내년도 예산에 반드시 담겨야 한다"며 "과거의 잘못이 되풀이돼선 절대 안 되는데 (윤석열 정부의) R&D(연구개발) 축소, 세수 결손과 같은 실책이 없어져야 한다"고 지적했다.

연합뉴스

확장 재정의 필요성도 강조했다. 인공지능(AI), 바이오, 문화, 콘텐츠, 방산, 재생에너지 등 주력 산업과 취약계층, 산업재해, 국민 안전 사업 확대 등을 위해 적극적인 재정 투입이 이뤄져야 한다는 취지다.

한정애 정책위의장은 "경제는 너무 어렵고 민생은 더 어렵다. 재정이 국민을 위해 적극적인 역할을 할 때"라면서 "가계의 지출 부담을 경감시키고 소상공인, 자영업자 매출 신장에도 기여할 방안도 적극 검토하고 반영할 필요가 있다"고 설명했다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 "이재명 정부의 첫 예산안은 성과 중심으로 줄일 것은 줄이거나 없애고, 해야 할 것은 과감히 집중 투자해 회복과 성장을 견인하는 데 집중됐다"고 소개했다.

구 부총리는 "재정이 마중물이 돼 민생 안정과 경제 활력을 제고할 수 있도록 가용 재원을 최대한 활용하고, 초혁신 선도경제 대전환을 통해 중장기적 성장동력도 확보했다"며 '기술이 주도하는 초혁신 경제 달성', '기본이 튼튼한 사회를 통한 모두의 성장', '국민 안전과 국익 중심 외교 안보'를 3대 중점 사안으로 제시했다.

AI 산업 3대 강국 도약과 관련해서도 "국내의 우수한 제조 역량을 활용한 피지컬 AI 선도 사업에 집중투자하고 국민 생활 전반에 AI를 도입하겠다"며 "미래 성장동력을 선점할 수 있도록 R&D에 역대 최대로 투자할 것"이라고 역설했다.





아울러 "아동·청년·어르신 세대별 맞춤형 지원으로 저출생·고령화라는 인구 위기에 대비하고, 저소득층, 장애인을 두텁게 지원할 것"이라며 "재난 안전 산업에 대한 투자도 확대하고, 최첨단 무기를 도입해 미래 군대를 육성하겠다"고 부연했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

