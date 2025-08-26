스타벅스, 프리미엄 커피 라운지 '리저브광화문' 개장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도심 속 프리미엄 커피 즐기는 전용 매장

장충라운지R·리저브도산 이어 28일 오픈

스타벅스 코리아는 오는 28일 광화문 광장에 세 번째 도심형 리저브 전용 매장 '리저브광화문'을 개장한다고 26일 밝혔다.

스타벅스의 세 번째 도심형 리저브 전용매장 '리저브광화문'. 스타벅스 제공

리저브광화문은 '장충라운지R' '리저브도산'에 이어 도심 속에서 스타벅스의 최고급 프리미엄 커피를 즐길 수 있는 리저브 전용 매장으로 운영된다. 단일 원산지에서 재배해 깊고 독특한 풍미를 가진 스타벅스 리저브 원두만으로 음료를 제조하고, 바리스타의 전문적인 큐레이션을 통해 고객이 원하는 음료, 원두, 추출방식을 선택하는 차별화된 서비스를 제공한다.

체험형 바에서는 스모크 건으로 연기를 주입하는 훈연 방식으로 시각적 즐거움을 더한 '리저브 스모크드 콜드 패션드', 크림을 불로 그을려 달콤한 풍미를 극대화한 '프렌치 바닐라 말차 라떼' 등 다양한 추출 기구를 활용한 바리스타의 섬세한 음료 제조 과정과 퍼포먼스를 가까이에서 볼 수 있다.

아울러 핸드메이드 바닐라 크림을 듬뿍 담은 아인슈페너 음료인 '리저브 블랙 & 화이트 콜드 브루'와 같이 바쁜 직장인들도 간편하게 즐길 수 있는 리저브 음료도 준비했다. 또 스타벅스의 대표 커피 메뉴인 에스프레소, 라떼, 콜드 브루를 칵테일 음료로 개발한 '에스프레소 마티니' '라떼 위스키 마티니' '위스키 인퓨즈드 콜드 브루' 등 커피를 기반으로 한 특색 있는 리저브 경험도 제공할 예정이다.

리저브광화문의 전용 칵테일 바인 '바 믹사토(BAR MIXATO)'에서는 광화문을 상징하는 대표 음료로 개발한 '광화문 믹사토'를 만나볼 수 있다. 스타벅스가 음료명에 랜드마크 명칭을 활용한 것은 이번이 처음이다. 히비스커스 티의 붉은색과 블루 라임의 푸른빛이 층을 이뤄 태극 문양을 연상시키는 비주얼이 특징이다. 음료에 전통 소주를 더해 K컬처 열풍을 불러일으킬 한국적 상징성과 글로벌 감각을 동시에 담았다.

스타벅스는 리저브 경험을 더욱 풍성하게 완성해 줄 푸드 메뉴도 선보인다. 파트너가 직접 제조하는 샌드위치 메뉴는 '잠봉 루꼴라 샌드위치' '시저 치킨 샌드위치' '치즈 퐁당 잠봉 샌드위치' 등 총 3종으로 취향에 따라 신선하게 즐길 수 있도록 구성했다. 또 리저브 대표 푸드 5종을 한 번에 맛볼 수 있는 '푸드 플라이트'를 비롯해 '미니 디저트 세트'와 '샌드위치 박스' 등 다양한 푸드 패키지 상품을 함께 선보인다.

리저브광화문은 총 130여석 규모의 매장으로 해외 스타벅스 로스터리를 연상시키는 다양한 인테리어 요소들이 조화롭게 배치돼 있다. 체험형 바를 품고 있는 벽면에는 리저브 원두 정보와 다양한 아트웍, 좌석 예약 고객을 위한 웰컴 메시지 등을 공유하는 '플리커 보드'를 설치해 실시간으로 변화하는 콘텐츠를 감상하는 즐거움을 제공한다.





손정현 스타벅스 코리아 대표는 "리저브광화문은 서울의 중심이자 랜드마크의 상징성을 가진 광화문에서 스페셜한 커피 경험을 제공하고자 마련한 프리미엄 커피하우스"라며 "스타벅스 리저브의 모든 것을 담은 리저브광화문에서 일상의 여유와 품격을 즐겨 보기를 희망한다"고 전했다.





