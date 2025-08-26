용인시, 내달 19일까지 '기업환경 개선사업' 신청 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

작업환경·노동환경·소방시설 개선 등 최대 80% 지원

경기도 용인시는 26일부터 다음 달 19일까지 지역 내 중소제조업체와 지식산업센터를 대상으로 '2026년 기업환경 개선 사업' 신청을 받는다.

지원 분야는 ▲기반시설 ▲노동환경 ▲지식산업센터 ▲작업환경 ▲소방시설 등 5개 분야다. 개선 비용의 최대 80%를 지원한다.

'기반시설' 분야는 중소기업 밀집 지역의 도로 확·포장, 상하수도·소교량·우수관 정비 등을 지원한다. 3개 사 이상이 함께 신청할 수 있다.

'노동환경' 분야에서는 기숙사, 휴게실, 식당, 화장실 등의 설치·개보수를 지원한다. 지원금은 최대 4000만원이다. 최근 3년간 매출액 평균이 200억원 이하인 중소 제조기업이 대상이다.

준공 후 7년이 넘은 지식산업센터에는 주차장, 화장실 등 공공시설 개보수와 노후 기계실 개보수 등에 최대 6000만원을 지원한다.

작업공간 개보수, 적재대, 작업대, 환기·집진장치, LED 조명 설치 등 작업환경 개선도 지원한다. 최근 3년간 매출액 평균이 100억원 이하 제조기업이 대상이며 지원 한도는 2000만원이다.

소방시설 분야는 중소기업(제조업)과 지식산업센터 모두 지원 대상이다. 경보설비, 무선 화재 감지기, 자동화재탐지설비 등 소방시설 설치 및 개보수에 최대 7000만원까지 지원받을 수 있다.





지원을 희망하는 기업은 신청서 등 필요 서류를 준비해 용인시청 기업지원과에 방문하거나 우편으로 접수하면 된다. 시는 신청 기업을 대상으로 서류심사, 현장실사 등을 거쳐 내년 2월 지원 대상을 선정할 방침이다. 자세한 내용은 용인시청 홈페이지의 '시정 소식'에서 확인할 수 있다.





