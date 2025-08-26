[클릭 e종목]"헥토이노베이션, 헬스케어와 핀테크가 견인한 2분기 실적"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지엘리서치는 헥토이노베이션에 대해 2분기 연결 기준 역대 최대 실적을 기록했다고 26일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

AD

헥토이노베이션은 2분기 연결기준 매출액 918억원, 영업이익 134억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 17.9$, 19.5% 증가다. 박창윤 지엘리서치 연구원은 "IT 정보 서비스, 핀테크 사업부문의 견조한 매출이 이어졌고, 헬스케어 사업부문에서는 드시모네의 온·오프라인 유통 채널 확대 중심 매출 성장을 보였다"며 "수익성 증가는 영업비용 감소(광고비 등)효과와 법인세 감소 효과 영향"이라고 말했다.

앞으로의 성장도 지속될 것으로 기대됐다. IT 정보 서비스 분야에서는 현재 통신 3사를 중심으로 안정적인 서비스를 제공하고 있다. 축적된 운영 경험을 기반으로 향후 통신사 외 산업군으로 고객 저변을 확대해 나갈 계획이다.

핀테크 사업의 경우 해외 정산 서비스의 성장과 함께 스테이블코인의 수혜가 나타날 것으로 예상했다.

박창윤 연구원은 "핀테크 사업 부문(종속회사 헥토파이낸셜)은 간편현금결제, 신용카드, 휴대폰결제 등 모든 결제 수단을 보유한 국내 유일 기업"이라며 "글로벌 시장에서 새로운 결제수단으로 주목받고 있는 스테이블코인과 관련해, 헥토이노베이션은 국내 지급이체망을 활용한 스테이블코인 유통 사업을 준비 중"이라고 설명했다.

이어 "향후 스테이블코인 기반 결제·정산 시장 확대의 직접적인 수혜를 입을 가능성이 높다"고 덧붙였다.

헬스케어 분야도 성장이 기대된다. 종속회사 헥토헬스케어는 올해 구강유산균, 여성유산균 등 유산균 제품라인업을 확대한다. 또 이너뷰티 브랜드 '온리추얼(OnRitual)을 출시해 '슬리밍컷 다이어트', '글로우업 콜라겐' 등 신제품을 출시 및 어린이 키 성장 발달 제품 '김석진LAB '아임빅키' 등을 연이어 내놓을 계획이다.





AD

그는 "최근 중국 1위 제약사 국약그룹(Sinopharm) 계열사와 중국 총판 계약을 통해 글로벌 진출 가능성을 입증했다"며 "향후 아시아 지역을 중심으로 사업확대가 기대되고 있다"고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>