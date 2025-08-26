의료영상 분석 SW 개발 '플로우닉스', 10억 시드투자 유치

카카오벤처스, DHP, 강원대기술지주 등 참여

시간 따른 혈류 움직임 3차원 정밀 분석

"의료 현장 업무 효율성 혁신 기대"

의료 영상 분석 소프트웨어(SW) 개발 스타트업 플로우닉스가 카카오벤처스와 디지털헬스케어파트너스(DHP), 강원대기술지주에서 시드 투자를 유치했다고 26일 밝혔다.

플로우닉스는 시간에 따른 혈류 움직임을 3차원으로 시각화하고 분석하는 '플로우닉스 스트림라이너(Flonics-Streamliner)'를 개발하고 있다. 심장과 혈관의 혈류 패턴, 속도, 방향 등 데이터를 정밀 분석해 심뇌혈관계 질환을 진단하고, 치료 계획과 예후 판단까지 종합 지원한다.

AD

심혈관계 질환은 전 세계 주요 사망 원인 1위로 꼽힐 만큼 정확한 조기 진단이 필수적이고, 고도의 분석이 요구된다. 혈관 형상만 영상으로 해석하는 기존 방식과 달리, 플로우닉스는 4차원 혈류 분석 기술을 활용해 시시각각 변하는 혈류의 동적 흐름을 종합적으로 파악할 수 있으며, 기존엔 탐지가 어려웠던 미세한 병리학적 변화까지 발견하도록 돕는다. 혈류 분석도 비침습 방식으로 30분 만에 완료하도록 해 진료 효율 또한 높였다. 의료진의 피드백을 직접 반영해 의료 현장의 편의성도 극대화한 것이다.

플로우닉스는 국내 혈류 역학 최고 전문가이자 강원대학교 기계의용·메카트로닉스공학과 교수인 하호진 대표와 서울아산병원 영상의학과 양동현 교수, 의료 영상 처리와 의료 인공지능(AI) 분야 전문가로 구성된 팀이다. 의료 현장에 대한 높은 이해도와 실제 임상 데이터를 바탕으로, 혈류 데이터 연구와 치료 모델을 만들어가는데 압도적인 역량을 갖춘 팀으로 평가받았다. 과학기술정보통신부 딥사이언스 창업 활성화 과제 등 정부 과제를 다수 수행하며 기술력과 사업성을 인정받기도 했다.

플로우닉스는 이번 투자를 바탕으로 올해 안으로 시제품 개발을 완료하고, 기술 고도화에 집중할 예정이다. 동시에 임상 유효성을 검증하고, 서울아산병원 등 국내외 파트너 기관과 협력을 이어 나갈 계획이다. 사용량에 따른 합리적인 과금 모델을 도입해 병원과 연구 기관에 경제적인 대안을 제시한다는 목표다. 내년엔 국내 인허가 획득을 거쳐 글로벌 시장에 본격 진출할 계획이다.

투자를 리드한 정주연 카카오벤처스 선임 심사역은 "세계 최고 수준의 혈류 분석 기술과 의료 AI 역량을 바탕으로, 4차원 혈류 분석 기술(4D Flow MRI)의 임상 적용을 선도할 팀"이라며 "심혈관 질환 진단 분야에서 더 많은 환자에게 도움을 주는 솔루션으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





AD

하호진 플로우닉스 대표는 "플로우닉스의 혁신 기술을 성공적으로 상용화해 의료진과 환자가 체감할 수 있는 변화를 만들고, 모두에게 편안한 의료 현장을 만드는데 기여할 것"이라며 "심혈관 질환의 진단부터 치료까지, 전 세계 의료진이 가장 먼저 신뢰하고 찾는 표준 솔루션으로 나아가겠다"고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>