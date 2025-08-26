롯데홈쇼핑, 자체 주방 브랜드 '블루쿠샤' 론칭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

40년 주부 경력 유튜버 '영자씨'와 협업

31일 유튜브 채널 영자씨의 부엌서 공개

'멀티채널' 전략 일환…e커머스 등 채널 확대

롯데홈쇼핑은 오는 31일 요리 유튜브 채널 '영자씨의 부엌'에서 첫 주방 자체 브랜드 '블루쿠샤'(BLUE KUCHE)를 론칭한다고 26일 밝혔다.

롯데홈쇼핑이 오는 31일 94만 구독자를 보유한 요리 유튜브 채널 '영자씨의 부엌'에서 첫 주방 자체 브랜드 '블루쿠샤'를 론칭한다고 밝혔다. 롯데홈쇼핑 제공

블루쿠샤는 맑고 건강한 이미지의 '블루(Blue)'와 독일어로 주방을 뜻하는 '퀴세(Kuche)'의 합성어다. 프리미엄 소재로 건강한 주방 공간을 채운다는 콘셉트로 기획됐다. 최근 주방이 요리 공간을 넘어 개인의 취향을 반영하는 홈퍼니싱 장소로 자리 잡으면서 기성 브랜드와 차별화되는 프리미엄 주방용품을 선보이게 됐다고 회사 측은 설명했다.

브랜드 콘셉트부터 제품 디자인, 해외 수입 등까지는 약 1년이 소요됐다. 상품 개발에는 요리 유튜버 '영자씨'가 직접 참여해 실제 사용 후 개선 의견을 반영했다.

첫 상품인 '지브라티크 조리도구 세트'는 인도네시아 일부 지역에서 자라는 고급 원목 '지브라티크' 소재를 사용했다. 도마 1종과 뒤집개, 주걱 등 조리도구 4개로 구성됐고 5단계 수작업 공정을 거쳐 제품마다 다른 독창적인 무늬가 특징이다.

롯데홈쇼핑은 ▲프리미엄 소재 ▲실용성 ▲신뢰도를 모두 갖춘 브랜드로 육성할 계획이다. 이번 론칭은 상품을 다양한 채널에서 선보이는 멀티채널 전략의 일환이다. 롯데홈쇼핑은 유튜브 공개를 시작으로 공식 온라인몰, e커머스, 오픈마켓 등 다양한 채널을 통해 판매 접점을 확대할 예정이다.





이상용 롯데홈쇼핑 브랜드개발랩장은 "블루쿠샤는 롯데홈쇼핑이 처음 선보이는 주방 자체 브랜드로, 믿을 수 있는 소재와 실용적인 디자인을 통해 고객의 주방 생활을 더 건강하고 즐겁게 만드는 것을 목표로 한다"며 "향후 나이프, 밀폐용기 등 다양한 신상품을 선보이며 프리미엄 주방 브랜드로 육성해 나갈 계획"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

