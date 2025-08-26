구로구, ‘정원치유 프로그램’ 내달부터 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스트레스 해소·세대 소통 등 기대

서울 구로구(구청장 장인홍)가 다음 달 5일부터 10월 31일까지 매주 금요일과 토요일, 온수근린공원 잣절지구에서 ‘구로형 정원처방’ 프로그램을 운영한다.

가족 단위 참가자들이 숲에서 밧줄을 이용한 활동을 체험하고 있다. 구로구 제공.

‘구로형 정원처방’은 산림복지를 기반으로 한 건강 회복 프로그램으로, 장애인·어르신·가족 등 누구나 참여할 수 있도록 구성됐다. 구는 무장애 산책로와 습지원 등 공원의 자연환경을 적극 활용해 구민의 신체적·정서적 회복을 돕는다는 계획이다.

프로그램은 사회적 약자 대상 ‘토닥토닥 어울림 숲’, 일반인을 위한 ‘몽글몽글 감성 숲’, 가족 단위 ‘우당탕탕 가족 숲’, 활동적인 참여자를 위한 ‘노르딕 워킹 활력 숲’ 등 네 가지로 나뉜다. 참가자들은 명상, 오감 체험, 아로마 제작, 가족 소통 프로그램 등을 통해 스트레스 해소와 심리적 안정을 경험할 수 있다.

운영 일정은 금요일에는 어르신·장애인, 일반인 프로그램이, 토요일에는 가족 및 일반인 프로그램이 각각 진행된다. 프로그램은 회당 15명 내외로 운영되며, 정원이 미달할 경우 현장 접수도 가능하다.

참가비는 1회당 2000원으로 책정됐으나, 만 65세 이상 어르신, 장애인, 기초생활수급자는 무료로 참여할 수 있다. 신청은 서울시 공공서비스예약 누리집에서 가능하다.

구는 이번 프로그램을 통해 구민의 스트레스 완화와 면역력 증진은 물론, 세대 간 소통과 가족 유대 강화에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 사회적 약자를 대상으로 한 자연 기반 복지서비스를 통해 삶의 질 향상에 기여한다는 방침이다.





장인홍 구로구청장은 “이번 산림치유 프로그램은 단순한 휴식이 아닌 일상에 활력을 불어넣는 소중한 시간이 될 것”이라며 “앞으로도 누구나 자연을 통해 회복할 수 있도록 산림복지 기반의 치유 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

