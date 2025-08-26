美 인텔 "정부 지분 보유, 해외 매출·보조금 확보에 부담"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부 지분 보유…사업 전반 리스크 우려

해외 추가 규제·지분 가치 희석 가능성도

미국 반도체 기업 인텔은 도널드 트럼프 행정부의 지분 확보가 "사업 전반에 리스크가 될 수 있다"고 밝혔다. 미국 정부의 지분 참여가 해외 매출 위축은 물론 향후 보조금 확보 능력까지 영향을 미쳐 사업 전반에 위험 요인이 될 수 있다고 우려했다.

인텔은 25일(현지시간) 미 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 이번 미국 정부의 투자가 불러올 수 있는 잠재적 문제를 지적했다.

트럼프 행정부는 지난 22일 인텔 보통주 4억3330만 주를 주당 20.47달러에 매입하기로 했으며, 총 투자액은 89억달러로 지분율은 약 10%에 달한다. 이 가운데 57억달러는 이미 배정됐으나 지급되지 않았던 반도체지원법(CSA) 보조금에서 충당되고, 나머지 32억달러는 보안 칩 생산을 위한 별도 지원금으로 마련된다.

인텔은 우선 정부 지분 참여가 해외 매출에 부담을 줄 수 있다고 우려했다. 미국 정부가 주요 주주가 되면 해외에서 추가 규제를 받을 수 있고, 현지 보조금 수령에도 제약이 생길 수 있다는 것이다. 실제로 인텔은 지난해 전체 매출의 76%를 해외에서 올렸으며 중국 비중만 29%에 달한다.

이번 투자가 완료되면 미 정부는 지분 8.92%를 보유한 블랙록을 제치고 인텔 최대 주주가 된다.

인텔은 또 미 정부에 발행되는 주식이 시장가보다 할인된 가격에 책정돼 기존 주주의 지분 가치가 희석될 수 있다고 지적했다. 정부의 매입가는 주당 20.47달러로, 지난 22일 종가(24.80달러)보다 약 20% 낮았다.

아울러 인텔은 정부가 법률·규제 측면에서 갖게 되는 막강한 추가 권한이 회사의 의사결정을 제약할 수 있으며, 이는 주주 이익에 부합하는 거래 추진을 제한할 수 있다고 덧붙였다.

인텔은 또 이번 거래가 소송이나 정치적·공적 감시를 불러올 수 있으며, 워싱턴의 정치 지형 변화에 따라 거래가 무효화되거나 주주들에게 추가 리스크를 초래할 가능성도 있다고 우려했다.





트럼프 대통령은 이번 합의를 "미국을 위한 위대한 거래"라 스스로 평가했으며 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)는 이날 상무부가 월요일 공개한 영상에서 "정부가 주주가 되는 것을 매우 환영한다"고 말했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

