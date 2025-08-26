황현 초상화·사진 실물 다음 달 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립문화유산연구원 광복 80주년 기념 특별강연

국립문화유산연구원은 광복 80주년을 기념해 다음 달 15일 덕수궁 돈덕전에서 황현의 초상화와 사진 실물을 공개하는 특별 강연을 한다고 26일 밝혔다.

보물 '황현 초상 및 사진'의 초상화[사진=국가유산청 제공]

황희의 후손인 황현(1855~1910)은 1962년 건국훈장 독립장에 추서된 항일애국지사다. 1888년 장원으로 관직에 들어갔으나 혼란한 정치 상황으로 귀향해 연구와 저술에 매진했다. '매천야록', '오하기문' 등을 저술하다 1910년 국권이 상실되자 자결했다.

이번에 공개되는 '황현 초상 및 사진'은 근대기 대표 초상화가 채용신(1850~1941)의 작품이다. 황현이 자결한 이듬해인 1911년 5월 황현의 사진을 토대로 초상화를 그렸다. 사진은 김규진이 세운 천연당사진관에서 1909년 촬영한 것으로, 초상화와 함께 보물로 지정됐다.

연구원 관계자는 "당대 최고 화가가 애국지사를 그린 기념비적 작품"이라며 "사진을 보고 초상화를 그렸던 근대기 제작 방식을 엿볼 수 있다"고 설명했다. 이어 "개인이 소장하고 있어 실제로 볼 기회는 매우 드물다"고 덧붙였다.





보물 '황현 초상 및 사진'의 사진[사진=국가유산청 제공]

참가하려면 27일 오전 10시부터 연구원 누리집에서 신청서를 내려받아 작성해 전자우편으로 제출해야 한다. 연구원은 일반인과 연구자 각각 스무 명을 선착순으로 모집한다. 선정자에게는 다음 달 8일 문자로 개별 안내한다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

