박완수 경남지사 "마스가 프로젝트, K-조선 중심 경남이 주도해야"

"우리나라 조선산업의 중심인 경남이 마스가(MASGA) 프로젝트를 주도해야 한다."

박완수 경남도지사가 25일 실·국 본부장 회의에서 마스가 프로젝트를 중심으로 한 조선산업의 전략적 대응 필요성을 강조하며 이같이 말했다.

박완수 경남도지사가 실·국 본부장 회의에서 '마스가 프로젝트' 관련 대응 등에 대해 말하고 있다. 경남도 제공

박 도지사는 "트럼프 정부 출범을 지역 산업의 위기로만 볼 것이 아니라 조선, 원전, 방위, 우주항공 등 경남 주력산업이 전반적으로 한 단계 더 도약하는 기회로 활용해야 한다"고 했다.

또 "필요하다면 마스가 프로젝트 추진 위한 특별법 제정도 검토해 지역 활성화에 큰 도움이 될 수 있도록 계기를 만들어 달라"고 주문했다.

이어 "조선사, 대학, 유관 기관이 이미 발 빠르게 움직이고 있는 점은 긍정적"이라며 "이젠 경남이 이 프로젝트를 실질적으로 설계하고 주도하는 단계로 나아가야 한다"고 했다.





'마스가(MASGA, Make America Shipbuilding Great Again)'는 1500억 달러(한화 208조원가량) 규모의 한미 조선 협력 프로젝트로 미국 조선업 재건을 위해 추진된다.





