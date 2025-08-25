고양시, 미루꾸커피와 '실버바리스타 양성교육' 협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지속 가능한 어르신 일자리 창출 위해 '맞손'

전문적인 바리스타 교육 제공

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 22일 고양시새마을회관에서 ㈜와이앤비컴퍼니(미루꾸커피)와'실버바리스타 양성교육'협약식을 체결했다고 25일 밝혔다.

이동환 고양특례시장이 지난 22일 고양시새마을회관에서 김부건 ㈜와이앤비컴퍼니(미루꾸커피) 대표와'실버바리스타 양성교육'협약식을 체결하고 있다. 고양특례시 제공

이번 협약식에는 이동환 고양시장을 비롯해 ㈜와이앤비컴퍼니 미루꾸커피 김부건 대표, 고양실버인력뱅크 김창규 센터장 등 주요 관계자가 참석해 자리를 빛냈다.

실버바리스타 어르신들이 직접 참여한 핸드드립 커피 시연이 진행돼 참석자들의 큰 호응을 얻었으며, 특히 기관 대표자와 미루꾸 대표가 함께 시연에 참여하며 협약의 의미를 더욱 뜻깊게 했다.

이번 협약은 어르신들에게 전문적인 커피 교육을 제공해 새로운 직업역량을 강화하고, 실질적인 일자리 연계 및 창출의 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

협약을 통해 시는 정책 및 행정적 지원을 담당하고 사업이 원활히 추진될 수 있도록 실질적인 기반을 제공하고, 미루꾸커피는 교육 공간 및 무상 교육을 지원한다. 수행기관인 고양실버인력뱅크는 참여자 모집 및 교육과정을 운영, 참여 어르신들을 현장에서 지원하는 역할을 맡는다.

이번 교육 과정을 통해 참여 어르신들은 유럽바리스타 자격증 취득에 도전할 수 있다. 교육은 이론, 실습, 현장 중심의 직무훈련으로 구성돼 있으며, 지역 기업과의 협력을 통해 현장 실습과 취업 연계까지 이어질 예정이다.





이동환 고양특례시장은 "이번 협약은 단순한 일자리 제공을 넘어 어르신들의 지속 가능한 사회 활동 참여 기회를 확대하기 위한 초석이 될 것"이라며"더 많은 어르신들이 활기찬 제2의 인생을 즐기고 사회와 다시 연결되는 경험을 하실 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

