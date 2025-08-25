코레일, 추석 연휴 승차권 내달 1일부터 예매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국철도공사(코레일)는 올해 추석 연휴 승차권을 다음 달 1일부터 나흘간 예매를 받는다고 밝혔다. 10월 2일부터 12일까지 11일간 운행하는 열차를 대상으로 한다.

코레일 홈페이지 내 명절 예매 전용 페이지에서 가능하다. 비대면으로 철도회원만 예매 가능하다. 먼저 교통약자를 위해 1일과 2일 오전 9시부터 오후 3시까지 예매할 수 있다. 65살 이상 고령자나 장애인복지법에 따른 등록 장애인, 국가유공자(교통지원 대상)가 먼저 예매할 수 있다.

한국철도공사 제공

사전 예매는 교통약자 본인을 포함해 열차를 이용하는 경우에만 예매할 수 있다. 승차권에 교통약자 고객 이름이 표시된다. 본인이 승차하지 않는 등 부정하게 쓰면 다음 명절 사전 예매에 참여할 수 없다. 3일과 4일에는 오전 7시부터 오후 1시까지 경로·장애인·국가유공자(교통지원 대상)를 포함한 모든 국민이 온라인으로 추석 승차권을 예매할 수 있다.

추석 연휴 승차권은 9월 4일 오후 5시부터 결제 가능하다. 교통약자 사전 예매 승차권은 10일 자정까지, 일반예매 승차권은 7일 자정까지 결제해야 한다. 마감 시한까지 하지 않으면 자동으로 취소되며 예약 대기 신청자에 배정된다.





온라인 결제가 어려운 경우 철도고객센터 전화 결제를 이용하거나 역창구에서 결제하면 된다. 전화 결제한 승차권은 열차 이용 전까지 전국 역 창구에서 신분증 확인 후 발권해야 한다. 카카오·네이버 등 일부 결제사를 이용하면 추첨을 거쳐 일부 금액을 돌려주는 행사를 한다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

