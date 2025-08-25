대구 상장기업 50곳, 영업이익 7.1%↓ 당기순이익 28%↓…대구상의, 올해 상반기 분석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구상공회의소(회장 박윤경)가 대구지역 상장법인 50개사(코스피 19개사, 코스닥 31개사)를 대상으로 재무실적(연결기준)을 분석한 결과, 2025년 상반기 지역 상장법인 매출액은 37조 509억원으로 2024년 상반기 대비 0.3%, 1274억원 증가한 것으로 나타났다고 25일 밝혔다.

하지만 영업이익은 1조 9294억원으로 전년 동기 대비 7.1% 1468억원 감소했으며, 당기순이익은 8861억원으로 28.0%, 3453억원 감소한 것으로 나타났다.

2025년 상반기 매출액 1~3위는 2024년 상반기와 동일하게 한국가스공사(20조 3628억원), ㈜iM금융지주(4조 1069억원), 에스엘㈜(2조 5284억원)이 차지했다. 상위 10개사의 상반기 매출액은 대구지역 상장법인 전체 상반기 매출액의 86.8%를 차지했으며, 상반기 매출액 1조 이상 기업은 3개사, 1000억원 이상 기업은 27개사로 나타났다. 또한, 2024년 상반기 매출액 12위였던 ㈜이수페타시스가 2025년 상반기 10위를 기록하며 매출액 상위 10개사에 진입했다.

업종별로는 운송업(10.1%↑), 제조업(1.8%↑), 전기가스업(0.3↑)은 매출이 증가했으며, 건설업(15.8%↓), 유통업(1.4%↓), 금융업(1.0%↓)은 감소했다.

제조업(38개사) 중에서 업종별로는 전기·전자·반도체(25.3%↑), 의료·바이오(16.1%↑), 자동차부품(4.5%↑) 업종의 매출이 증가했으며, 섬유(34.0%↓), 이차전지(20.9%↓), 소재·화학(3.3%↓)은 감소했다.

전년 동기 대비 매출액 증가 기업은 26개사(52.0%), 감소 기업은 24개사(48.0%)로 나타났으며, 영업이익 증가 기업은 18개사(36.0%), 감소 기업은 32개사(64.0%)로 나타났다. 당기순이익 증가 기업은 19개사(38.0%), 감소 기업은 31개사(62.0%)이다.

매출액 증가 상위 기업은 ㈜티에이치엔(1115억원↑), ㈜이수페타시스(896억원↑), ㈜아바코(807억원↑) 순으로 나타났다.

당기순이익 흑자 기업은 29개사로 전년 동기 대비 7개사(14.0%p) 감소했다. 흑자 지속기업은 29개사(56.0%), 흑자 전환기업은 1개사(2.0%)로 나타났으며, 적자 지속기업은 13개사(26.0%), 적자 전환기업은 8개사(16.0%)이다.





대구상의 이상길 상근부회장은 "미국발 관세 정책을 비롯한 각종 대내외 환경 악화로 인한 지역기업들의 어려움이 실적 악화로 나타난 것 같다" 며, "기업들이 어려운 환경속에서도 재도약의 기회를 더 많이 가질 수 있도록 기업하기 좋은 환경을 위한 입법과 제도적 지원이 더욱 절실하다"고 말했다.





