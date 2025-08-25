한은 광주전남본부, 추석 명절 특별 자금 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

업체당 지원 한도 5억원

AD

한국은행 광주전남본부는 추석을 맞아 광주·전남지역 소재 중소기업과 자영업자의 원활한 자금조달을 뒷받침하기 위해 추석 명절 특별자금을 지원한다고 25일 밝혔다.

총 지원 규모는 300억원으로 금융기관 대출 취급액 기준 600억원 이내다. 업체당 지원 한도는 5억원(금융기관 대출 취급액 기준 10억원) 이다.

이번 자금 지원 기간은 다음 달 1~30일이며, 지원 대상은 이 기간에 한국은행 광주전남본부 관할지역 소재 업체에 대해 관내 금융기관(은행)이 취급한 대출이다.

단, 부동산업, 유흥업, 의약품·의료 용품 소매업, 수의업 등 대출제외 업종과 신용등급 1~3등급에 해당하는 우량업체는 지원에서 제외된다.

지원 내용으로는 지원 기간에 금융기관이 취급한 만기 1년 이내 운전자금 대출의 일부(최대 50% 이내에서 비례 배분)를 저리(8월, 연 1.00%)로 금융기관에 지원한다.





AD

한국은행 광주전남본부 관계자는 "이번 조치는 추석 명절을 앞두고 종업원 임금 지급, 원자재 대금 결제 등으로 어려움을 겪는 지역 내 중소기업·자영업자의 자금 사정을 개선하는 데 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>