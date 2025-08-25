부산항만공사, ‘RE：Share 마켓’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기부물품 판매 수익 전액 지역사회 환원

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 오는 9월 2일 오전 10시부터 오후 4시까지 본사 2층 대강당에서 'BPA RE:Share 마켓'을 연다고 25일 전했다.

이번 행사는 BPA 임직원들이 기부한 아동의류, 장난감, 주방용품 등 생활물품과 아름다운가게가 준비한 다양한 상품을 저렴한 가격에 판매하는 방식으로 진행된다. 판매 수익금은 전액 지역사회에 기부·환원될 예정이다.

행사장에는 시민 누구나 무료로 입장할 수 있으며 현금과 카드 결제가 모두 가능하다. 특히 오는 9월 6일 '자원순환의 날'을 앞두고 마련돼, 재사용과 나눔의 가치를 직접 체험할 기회가 될 것으로 기대된다.





송상근 BPA 사장은 "이번 마켓은 생활 속 나눔을 실천하고 착한 소비를 통해 지역사회에 따뜻함을 전하는 뜻깊은 자리"라며 "많은 시민이 참여해 주시길 바란다"고 말했다.

부산항만공사 리쉐어 마켓 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

