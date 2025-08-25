"여성의 힘, 도시를 잇다"…여수-김해 여성단체, 상생 맞손

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교류·기부 통해 '여성 행복도시' 비전 공유

여수시여성단체협의회와 김해시여성단체협의회는 지난 22일 여수에서 교류행사 및 간담회를 갖고, 각 지역의 여성정책과 활동 사례를 심도 있게 공유했다. 여수시 제공

경남 김해시 여성단체협의회 회원들이 지난 22일 여수를 찾아 의미 있는 만남을 가졌다. 이번 방문은 단순한 친선 교류를 넘어 지역 여성들의 힘을 결집하는 중요한 계기가 됐다.

양 도시 여성단체는 간담회를 통해 각 지역의 여성 정책과 활동 사례를 심도 있게 공유했다. 특히 여성의 사회참여 확대와 지역 네트워크 강화를 위한 창의적 아이디어들이 오갔으며, 상호 발전 방안에 대해 허심탄회하게 논의했다.

더욱 눈에 띄는 것은 양 도시 여성가족과 직원들의 고향사랑기부금 기탁이다. 이는 단순한 경제적 나눔을 넘어 지역 간 연대 의미를 상징적으로 보여주는 행보였다.

김옥순 여수시여성단체협의회장은 "김해시 여성단체협의회의 방문은 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 두 도시가 지속적으로 협력해 여성들의 목소리가 더 크게 울려 퍼지기를 기대한다"고 말했다.

여수시 관계자는 "여성 정책은 곧 지역사회의 행복으로 이어진다"며 "다양한 지역 여성단체와의 연대를 통해 '여성이 행복한 도시, 모두가 평등한 사회'를 만들어 가겠다"고 강조했다.





한편 이번 교류는 지역단체가 서로의 경험을 나누며 한계를 넘어서는 네트워크를 형성했다는 점에서 의미가 크다. 두 도시 여성단체는 여성 권익 신장과 지역 발전이라는 공동의 목표를 향해 더욱 긴밀히 협력해 나갈 전망이다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

